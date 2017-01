Suche nach Auto endet im GefÃ¤ngnis

artikel-ansicht/dg/0/

Berlin (dpa) Die Suche eines 27-Jährigen nach seinem falsch geparkten Auto endete für ihn hinter Gittern. Er hatte sich in Berlin-Spandau bei einem Polizeirevier gemeldet, weil er seinen Wagen nicht gefunden hatte. Die Beamten stellten am Donnerstagabend nicht nur fest, dass das Auto wegen Falschparkens abgeschleppt worden war - sondern auch, dass der Besitzer mit Haftbefehl gesucht wurde. Er hatte noch mehrere Monate Freiheitsstrafe wegen eines Drogendelikts zu verbüßen, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Zudem sollen die vorgelegten Ausweispapiere gefälscht worden sein. Die Polizei beschlagnahmte das Auto und die Ausweispapiere - und brachte den Mann in eine Haftanstalt.