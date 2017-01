Arbeitslosenquote auch im Dezember stabil

artikel-ansicht/dg/0/

Brandenburg (MZV) Die Arbeitslosenquote ist auch im letzten Monat des vergangenen Jahres 2016 in der Stadt Brandenburg und den umliegenden Gemeinden stabil geblieben und liegt mit 8,9 Prozent Arbeitslosenquote nur 0,1 Prozent höher als noch im November des letzten Jahres. Damit waren insgesamt 5224 Männer und Frauen, 29 mehr als im Vormonat in der Geschäftsstelle Brandenburg der Agentur für Arbeit von Arbeitslosigkeit betroffen. Im Dezember des Jahres 2015 lag die Arbeitslosenquote noch bei 10,1 Prozent, das waren insgesamt 6007 arbeitslose Männer und Frauen in und um Brandenburg an der Havel. In der Stadt selbst konnte gegenüber dem Vormonat und dem Vorjahresmonat der Bestand an Arbeitslosen reduziert werden. Im Dezember 2016 wurden insgesamt 3.798 Arbeitslose registriert, 51 weniger als im Vormonat und 538 weniger als im Vorjahresmonat. Die Arbeitslosenquote in der Stadt Brandenburg an der Havel reduzierte sich damit gegenüber dem Vormonat von 10,3 Prozent auf 10,2, im Vorjahresmonat waren es noch 11,4 Prozent.