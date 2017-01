Deutsche Diplomatin erhÃ¤lt FÃ¼hrungsrolle in UN-NothilfebÃ¼ro

artikel-ansicht/dg/0/

New York (dpa) Die deutsche Diplomatin Ursula Müller erhält einen Führungsposten in der Nothilfe der Vereinten Nationen in New York. Der neue UN-Generalsekretär António Guterres ernannte sie zur Beigeordneten Generalsekretärin für Humanitäre Angelegenheiten (VN-OCHA) und stellvertretenden UN-Nothilfekoordinatorin. Die Volkswirtin blickt auf mehr als 30 Jahre Erfahrung im diplomatischen Dienst und in der internationalen Zusammenarbeit zurück, unter anderem war sie seit September 2014 Exekutivdirektorin bei der Weltbank.