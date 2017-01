artikel-ansicht/dg/0/

Berlin (dpa) Fahrradfahrer-Initiativen wollen mit einer Mahnwache für eine tödlich verunglückte 42-Jährige an die Gefahren im Straßenverkehr erinnern. Die Initiative Volksentscheid Fahrrad rief zu dem Gedenken am Freitagabend im Pankower Ortsteil Malchow auf. Die Radfahrerin, die bereits am 30. Dezember überfahren wurde, starb am Mittwoch im Krankenhaus. Eine 74-jährige Autofahrerin hatte die Frau übersehen.

artikel-ansicht/dg/0/1/1542613/