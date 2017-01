artikel-ansicht/dg/0/

Berlin (dpa) Berlin hat für Asiaten an Attraktivität eingebüßt. "Unser Wachstum aus Asien betrug in den vergangenen Jahren zwischen 25 und 30 Prozent, jetzt ist es auf zwei Prozent zurückgegangen", sagte der Berliner Tourismus-Chef Burkhard Kieker der "Berliner Morgenpost" (Freitag). Als Grund dafür vermutet er den islamistischen Terrorismus, die Flüchtlingszuwanderung - und die TV-Berichterstattung darüber. "In Asien glaubt man, wir leben hier im permanenten Ausnahmezustand", sagte Kieker. Asiaten würden nun lieber in ihrer Region bleiben - und nach Japan, Australien, Neuseeland oder Thailand reisen.