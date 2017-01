Die Kaltwalzwerker kehren zurÃ¼ck

artikel-ansicht/dg/0/

Oranienburg (OGA) Seit mehr als 25 Jahren ist das Kaltwalzwerk Oranienburg Geschichte. Heute arbeiten in den verbliebenen Hallen Künstler, Schneider und andere kreative Unternehmer. Am Sonnabend dürfen aber die einstigen Kollegen beim Kaltwalzwerk noch einmal Fabrikluft schnuppern - und die Partys von damals wieder aufleben lassen.

Waldemar Meier denkt manchmal wehmütig an die Zeit nach der Wiedervereinigung zurück. Erst kurz vor dem Mauerfall hatte er als Bauleiter beim VEB Tiefbau Oranienburg die Verlegung neuer Gleisanlagen auf dem Werksgelände betreut. "Kaum waren wir fertig, wurden sie nicht mehr gebraucht." Denn nach der Wende ging das Werk an den Krupp-Konzern, der die hochmodernen Anlagen alsbald demontierte und nach China verkaufte. Frustriert blieb nicht nur Meier zurück, sondern auch hunderte Mitarbeiter, die ihren Job verloren.

Viele von ihnen werden am Wochenende in die Fabrik zurückkehren. Die kreativen Oranienwerker, die heute das Gelände nutzen, haben für 10 Uhr zum Frühshoppen in den alten Werkzeugbau und auf den davor liegenden Hof eingeladen. Bei Fassbier und deftiger Kost können Erinnerungen ausgetauscht werden. Dazu gibt es eine Ausstellung, die die Geschichte von der ursprünglichen Stahlfederfabrik über das spätere Kaltwalzwerk bis hin zum heutigen Oranienwerk erzählt. Wer wissen will, was die vielen kleinen Unternehmer heute in den heiligen Hallen und Ateliers so herstellen, kann an Führungen teilnehmen, die um 11, 13 und 15 Uhr starten.

Den Höhepunkt bildet um 18 Uhr der Gala-Abend, auf den sich Waldemar Meier schon ganz besonders freut. Denn dann wird auch an die Abende erinnert, an denen im Kultursaal des Werkes gefeiert wurde. Und es waren viele Abende. "Hier war jedes Wochenende etwas los", sagt Meier. Sonnabends wurde zum Tanz gebeten. Die Musik steuerten Kapellen bei, die sich in Oranienburg "Polaris", "Orions", "Missouris" oder die "Havelboys" nannten und ihre Hochzeiten in den Sechziger und Siebziger Jahren hatten. "Musikalisch waren das hochproduktive Zeiten, die alle fasziniert haben", erinnert sich Bernd Kaschubowski, der damals bei den "Missouris" spielte. Die Hits der Helden aus dem Westen wurden auch in Oranienburg gespielt. "Wir mussten aber auch ein paar eigene Sachen oder aus der DDR bringen, damit wir die 60:40-Quote erfüllten", erzählt Rainer Falkenberg, damals bei den "Havelboys". Zweimal bekam der Lehnitzer für jeweils drei Monate Auftrittsverbot, weil er die Quote zu Gunsten der Westmusik gerissen hatte.

Das ist Geschichte. Heute erinnern sich die Musiker vor allem an die schönen Seiten der alten Zeiten. "Damals wurde noch richtig gefeiert", weiß Bernd Kaschubowski. "Da haben Männer noch mit Frauen getanzt, und nicht jeder für sich allein."

So soll es auch am Samstagabend im Kultursaal des Oranienwerks sein, wenn die reifen Herren erstmals nach Jahrzehnten wieder ihre alte Bühne betreten. Kaschubowski und Falkenberg haben schon vor knapp drei Jahren die "Havelrocker" gegründet, die aus Ex-Musikern von "Polaris", "Orions", "Missouris" und den "Havelboys" besteht. Zur Band gehören neben den beiden noch Wolfgang Heise und Klaus Kroggel. Was sie am Sonnabend spielen, wissen sie schon: Klassiker von CCR, Chuck Berry, den Yankees und Tony Christie, aber auch Achim Reichel und die "Tanten" von Scirocco.

Waldemar Meier selbst wird mit der Phono-Combo spielen, die Kapelle mit der wohl längsten und langlebigsten Tradition in Oranienburg. Die Phono-Combo war 1961 aus der Bigband des Zählerwerks Oranienburg hervorgegangen, in deren Gründung Waldemar Meier schon 1949 involviert war. Die Phono-Combo löste sich zwar 1978 auf. Später gingen aus ihr aber die "6 Richtigen" - unter anderem mit Helmut Schneider und Rolf-Peter Büttner - hervor, die noch heute viele Konzerte geben. Um die Phono-Combo wieder aufleben zu lassen, hat Waldemar Meier die "6 Richtigen" durch fünf Phono-Musiker ergänzt.

"Ich habe lange davon geträumt, die Musiker von früher mal wieder auf eine Bühne zu holen. Am Sonnabend ist es endlich soweit", freut er sich schon auf den Abend. Denn Meier hat viele Musiker kennengelernt, die zu DDR-Zeiten in der Region aktiv waren. Jahrzehntelang stand der heute 81-Jährige dem Arbeitskreis Tanzmusik vor, der die Lizenzen vergab, ohne die Musikgruppen nicht offiziell auftreten durften. "Als der Arbeitskreis 1965 begann, gab es im Kreis Oranienburg 135 verschiedene Kappellen. Heute sind es leider viel weniger." Eine davon ist das Projekt Muetzen, die musikalisch erst in den Neunziger Jahren starteten und beim Kaltwalzwerktag den Bogen in die Gegenwart schlagen sollen. Außerdem spielen die Liberty's aus Velten.

Der Eintritt zum Kaltwalzwerktag ist tagsüber frei. Der Gala-Abend mit den Konzerten kostet fünf Euro Eintritt.