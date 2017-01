Diskussionen um Oberhof fÃ¼r Lesser Â«vÃ¶lliger QuatschÂ»

artikel-ansicht/dg/0/

Biathlet Erik Lesser beim Training in Oberhof.

Biathlet Erik Lesser beim Training in Oberhof. © dpa

«Das ist eine Diskussion, die ich nicht nachvollziehen kann, wenn wir an Orte wie Presque Isle fahren, wo alles andere als Weltcup-Bedingungen sind», sagte Lesser in Oberhof. Im US-amerikanischen Presque Isle kämen «50 Schulkinder und machen ein bisschen Party, wir laufen die Strafrunde um das Skigebäude herum. Das ist in Oberhof undenkbar», erklärte der Thüringer.

An Orten wie Oberhof, Ruhpolding und Antholz werde rumkritisiert, «wie scheiße das ist. Aber erst wenn wir die Orte, die am Rande dieser drei stehen, auf 100 Prozent bekommen, können wir über Orte wie Oberhof rummeckern», sagte der 28-Jährige.

Oberhof, neben Ruhpolding der zweite deutsche Weltcup-Standort, steht schon seit mehreren Jahren immer wieder in der Kritik. Der Weltverband IBU hatte eine Standortmodernisierung bei der Infrastruktur und dem Stadion gefordert, damit weiter Weltcups nach Oberhof vergeben werden können. Da haben die Thüringer mittlerweile erheblich nachgebessert.

Nach dem Weltcup 2015 hatten Martin Fourcade aus Frankreich und Darja Domratschewa aus Weißrussland («Die Wettkämpfe hier sind nicht fair») Kritik an der Ausrichtung in der thüringischen Biathlon-Hochburg geäußert. Oberhof ist bisher stets der erste Weltcup im Januar, oft herrschen schlechte Wetterverhältnisse.