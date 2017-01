artikel-ansicht/dg/0/

Potsdam (dpa) Nur noch wenige reuige Steuersünder haben sich vergangenes Jahr dem Finanzamt offenbart: Gerade mal 23 Bürger haben sich 2016 wegen unversteuerter Geldanlagen im Ausland selbst angezeigt, wie das Finanzministerium am Freitag auf Anfrage mitteilte. Trotz einer Strafverschärfung Anfang 2015 waren es im Vorjahr noch 110 Selbstanzeigen. Kurz vor der Verschärfung hatten 2014 noch 258 Steuersünder reinen Tisch gemacht. Seit Einführung der Statistik im Jahr 2010 haben sich in Brandenburg nunmehr 609 Steuerbetrüger selbst angezeigt. Dem Fiskus bescherten sie Mehreinnahmen in Höhe von mehr als 16 Millionen Euro.