Agrarminister will "beschrÃ¤nkte Abschussfreigabe" fÃ¼r WÃ¶lfe

artikel-ansicht/dg/0/

Berlin/Passau (dpa) Bundesagrarminister Christian Schmidt will die wachsende Zahl der Wölfe mit einer "beschränkten Abschussfreigabe" begrenzen. "So etwas brauchen wir auch in Deutschland", forderte der CSU-Politiker in der "Passauer Neuen Presse" (Freitag). Andere Länder planten bereits, Wölfe in begrenzter Zahl zum Abschuss freizugeben. "Der Wolf ist kein jagbares Wild, aber eine Regulierung des Bestandes muss möglich sein", sagte Schmidt der Zeitung. Die Tiere hätten in Deutschland keine natürlichen Feinde. Die Wölfe leben hauptsächlich in Brandenburg, Sachsen, Sachsen-Anhalt und Niedersachsen.