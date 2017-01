Verlaufen, durchnÃ¤sst und dennoch viel SpaÃŸ

artikel-ansicht/dg/0/

Ketzin/Havel (MOZ) "Wir sind immer so um die 50 bis 60 Wanderfreunde", erzählte Gerhard Langner (79). Der Rosengarten in Forst, der Wörlitzer Park, die Senftenberger Seen, Schloss Branitz nennt der Ketziner Wanderleiter spontan einige der Ziele und erinnert sich auch noch gut an seine erste von ihm im Jahre 2010 organisierte Wanderung nach Criewen. "Wir wollten nicht auf dem kürzesten Weg dorthin, sondern auf dem schöneren, auf dem Oderdeich - und haben uns tüchtig verlaufen". Mit Hilfe des Navigationssystems eines Handys seien sie wieder auf den rechten Weg gekommen, lacht er heute über das anfängliche Missgeschick. Er ist zwar nicht Mitglied des Ketziner Seniorenrates aber in dessen Auftrag ganz offiziell der Wanderleiter.

Das koste viel Arbeit, gibt er zu. "Inzwischen fahre und laufe ich die Routen vorher ab, buche die Busse, bestelle in den Gaststätten alles für das leibliche Wohl, handele auch die Preise aus," nennt er einen Teil seiner doch recht verantwortungsvollen Aufgabe. Und da nicht alle gleich gut zu Fuß sind, bereitet er jedesmal zwei Routen vor. Eine kürzere, so bis sechs Kilometer, und eine längere, die auch schon mal 14 Kilometer betragen kann. Offensichtlich kommt das bei den Ketziner Senioren gut an. Manchmal gäbe es sogar eine Warteliste für die nächste Tour, wenn es mehr Anmeldungen als Plätze im Bus gibt, ist Gerhard Langner berechtigt stolz auf seine ehrenamtliche Arbeit. "Ich habe auch zwei sehr aktive Helferinnen", will er unbedingt anmerken. Das sind Margarethe Schubert und Liselotte Rech. Und wenn, wie im vergangenen Jahr, gleich 90 Wanderfreunde die Fahrt zum Leipziger Zoo mitmachen wollen, bedarf es auch schon mal zweier Busse. "Allerdings ist meine Abschlussfahrt als Wanderleiter in das Schlaubetal und nach Neuzelle im Oktober des vergangenen Jahres regelrecht ins Wasser gefallen", blickte er heute zurück. Es habe in Strömen gegossen und die Entfernungsangabe, fünf Kilometer von der Mühle bis zum Wanderziel, sei wohl sehr optimistisch ausgefallen und entpuppte sich als gut zweistündige Wanderung. Trotzdem hätten das alle mit Humor hingenommen.

Auch für dieses Jahr stehen die Wanderziele bereits fest, informierte Gerhard Langner. Bad Muskau, Mildenberg mit dem Ziegeleipark, das Museumsdorf Glashütte und die Gartenbauausstellung in Berlin-Mahrzahn stehen auf dem Wanderkalender. "Wenn es meine etwas ramponierten Knie zulassen, werde ich auch weiterhin mit auf Tour gehen und bei der Vorbereitung helfen", versicherte er. Ein besonderes Ereignis für die Wanderfreunde ist die alljährliche Abschlussveranstaltung. Erinnerungen werden ausgetauscht und die schönsten aber auch die lustigsten Fotos gezeigt. "An den Fotodokumentationen unserer Wanderungen, 35 sind es bereits seit dem Jahre 2008, werde ich aber weiterhin mitwirken", versicherte Langner. Er schätzt das kollektive Erlebnis, speziell auch für Alleinstehende, persönlich sehr. Das sei eine schöne Gelegenheit, im Kollektiv etwas zu unternehmen. Zu seinem Bedauern hat er noch keinen Nachfolger.

So werden wohl mehrere Wanderfreunde gemeinsam die geplanten Touren vorbereiten. Fortgesetzt werden die Wanderungen auf jeden Fall. Sie hätten den Teilnehmern, und das sind nicht nur Senioren, in all den Jahren sehr viel Freude bereitet, meinte er kurz vor dem Start in die neue Wandersaison.