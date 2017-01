Innensenator prÃ¤sentiert Sicherheitspapier - mehr Videokameras

artikel-ansicht/dg/0/

Die seit dem Anschlag erhöhte Polizeipräsenz an bestimmten Stellen will Geisel fortsetzen, ebenso die Absperrungen durch Barrieren. Neben der geplanten neuen Polizeiwache am Alexanderplatz will der Senator fünf mobile Wachen - größere Polizeibusse als feste Anlaufstellen - in bestimmten Kiezen aufstellen lassen. Über Geisels Vorschläge will die Koalition aus SPD, Linker und Grünen auf einer Klausur am Montag diskutieren. Videokameras auf öffentlichen Plätzen lehnen Grüne und Linke bisher ab.