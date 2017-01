Kein Nachtarbeitsverbot fÃ¼r Tagebau Welzow-SÃ¼d erteilt

artikel-ansicht/dg/0/

Welzow/Cottbus (dpa) Der Betrieb im Braunkohle-Tagebau Welzow-Süd kann in den kommenden Jahren auch nachts ungehindert laufen. Einen Vorschlag der angrenzenden Stadt Welzow, bei starkem Wind ein Nachtarbeitsverbot von 22 bis 6 Uhr aussprechen zu können, wurde im Sonderbetriebsplan nicht berücksichtigt, wie das brandenburgische Landesamt für Bergbau am Freitag in Cottbus mitteilte. Zuerst hatte die "Lausitzer Rundschau" berichtet.