Schönefeld (dpa) Der Passagierrekord an den Berliner Flughäfen 2016 fällt deutlich aus: Nach vorläufigen Daten zählte das Unternehmen 32,9 Millionen Fluggäste in Tegel und Schönefeld. Das entsprach einem Plus von 11,4 Prozent und somit dem stärksten Wachstum seit elf Jahren. Die Vorjahreszahl von 29,5 Millionen war schon Ende November überschritten worden.