Mehr als nur "Peanuts"

(MOZ) Seit dem Ex-Deutsche-Bank-Chef Kopper abfällig über Außenstände als "Peanuts" sprach, haben die einen schlechten Ruf. Von dem muss Rafi Haladjian nichts gehört haben. Denn der Gründer von sen.se bezeichnet gleich eine ganze Produktfamilie als "peanut". Deren Ziel ist es, kleine, alltägliche Dinge zu schaffen, die unauffällig aber nützlich Daten sammeln, die das Leben womöglich angenehmer machen. Auf der letztjährigen IFA wurden in Berlin die ersten Peanuts vorgestellt, die mittlerweile Geschwister bekommen haben. Die sehen alle gleich aus und ähneln, daher der Name, in der Form einer plattgedrückten Erdnuss. Etwas vier Zentimeter lang und nur wenige Millimeter dünn passen die Minisender in jede Tasche. Und damit sie auf Grund ihrer Größe nicht verloren gehen, gibt's stets einen Clip für die Montage an den Schlüsselbund dazu. Damit es bei den Winzlingen zu keiner Verwechslung im Einsatzgebiet kommt, hat jeder je nach Funktion eine andere Farbe.

Der erste im Bunde war der ThemoPeanut, rot. Sein Name verrät sein Können. Er ist das Thermometer für das Smartphone, das tatsächlich eine realistische Temperatur anzuzeigen vermag. Gekoppelt wird via Bluetooth 4.0 und Verbindung hält der Messfühler wie all seine Kollegen über knapp 70 Meter. Die Daten kommen per App aufs Telefon oder Tablet. Der User kann Temperaturbereiche und damit verbunden Alarme einstellen, die sich im Bereich von minus 20 bis plus 60 Grad bewegen. Gekoppelt mit andern Smartobjekten vermag der Peanut gar zur Steuerung in seiner Wohnung beizutragen. Gut ein halbes Jahr reicht die Stromversorgung mit der flachen Batterie und ohne Kontakt zur App speichert der Kleine Daten bis zu einem Monat.

Gleicher Aufbau, anderer Verwendungszweck gilt für den nächsten im Bunde. Auch der GuardPeanut - grün -verrät sofort seine Aufgabe. Er gibt Alarm, wenn etwas verschwindet. Einfach die Maximalentfernung vom Einsatzort festgelegt und schon gibt's Alarm, wenn sich Fahrrad, Handtasche oder sonstiger Wertgegenstand plötzlich entfernt. Er kann so auch als Signalgeber verwendet werden, um das Öffnen von Türen, Fenstern, Katzenklappe usw. zu signalisieren. Mittlerweile ist die Peanutfamilie groß geworden. Der MedPeanut - hellblau - hat gerade auf der CES in Las Vegas einen Innovationspreis gewonnen. Der SleepPeanut - dunkelblau - überwacht unseren Schlaf und der PeanutButton - orange - wird gar zur smarten Miniferbedienung. Jede "Erdnuss" kann dabei auf beliebig vielen Smartphones registriert werden, ebenso, wie die App alle Sender auf einmal akzeptiert. So bekommt man sprichwörtlich sein Leben unter Kontrolle.

