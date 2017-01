Gladbach reist ins Trainingslager

artikel-ansicht/dg/0/

artikel-ansicht/dg/0/1/1542662/

Insgesamt werden sich 26 Spieler an der Costa del Sol auf die zweite Saisonhälfte vorbereiten. Das Training wird zweimal am Tag im «Marbella Paradise of Football & Sports» stattfinden. In diesem Jahr ist das Winter-Trainingslager zwei Tage kürzer als gewohnt, weil auch die gesamte Vorbereitungszeit geringer ist als in den vergangenen Jahren.

Die Borussia hat während des Trainingslagers zwei Testspiele vereinbart: Sowohl die Partie gegen den Zweitligisten Würzburger Kickers (14.00 Uhr) als auch gegen den belgischen Club SV Zulte Waregem (17.00 Uhr) werden am kommenden Dienstag ausgetragen.

Neuzugang Timothée Kolodziejczak (25) ist mit dabei. Der gebürtige Franzose mit polnischem Pass hat bereits Donnerstag unter dem neuen Trainer Dieter Hecking mit der Mannschaft trainiert. Verzichten muss Hecking neben Elvedi auch auf die verletzten Patrick Herrmann, Ibrahima Traoré und Marvin Schulz.