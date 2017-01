Mit Dank an die Berlusconi-AG

artikel-ansicht/dg/0/

Ostprignitz-Ruppin (MZV) Die Sparkasse Ostprignitz-Ruppin stellt in diesem Jahr die beim "Planspiel Börse" erfolgreichste Azubi-Gruppe bundesweit. Von 1254 Mannschaften spekulierte keine so erfolgreich mit Aktien wie das Team um Martin Richert, Stefan Eckert und Sebastian Weiß.

Dabei weiß das Trio den Erfolg durchaus richtig einzuordnen. Denn die Spielzeit zwischen 5.Oktober - Start mit 50000virtuellen Euro - und 14.Dezember ist für eine Aktienanlage eine viel zu kurze. "Wir hatten definitiv einfach Glück", sagt Martin Richert. Der Anlagehorizont von zwei Monaten sei für eine fundierte Strategie viel zu schmal, fügt er hinzu. Aber deshalb könne man bei einem Spiel auch "ins Risiko gehen".

Das tat das Trio, als es sich kurz mit einem erwarteten Sinkflug der Kurse wegen des Wahlgewinns von Donald Trump in den USA verspekuliert hatte. Da war im November nicht viel Zeit, und die Ruppiner setzten einfach alles auf eine Karte: "Wir haben geschaut, welches Aktienunternehmen in der Vergangenheit gleichbleibend tiefe Kurse hatte", sagt Richert. Bei einem niedrigen Kurswert habe man möglichst viele Anteilsscheine ordern können. "Wenn der Kurs bei 8500Aktien im Depot nur zehn Cent nach oben geht, hat man schon 850Euro plus gemacht", so Richert.

Gekauft haben sie für 20000Euro den Knüller des letzten Planspiel-Monats: Mediaset. Das Unternehmen kontrolliert in Italien den kommerziellen Fernsehmarkt und hat einen bekannten Gründer: Ex-Ministerpräsident Silvio Berlusconi hob es 1978 aus der Taufe. Im Dezember verkündete die französische Vivendi-Gruppe, dass sie sich an dem Unternehmen beteiligen möchte - was den Mediaset-Kurs von 2,30Euro Mitte November auf 3,70Euro Mitte Dezember nach oben trieb.

Berlusconis Unternehmen brachte aber auch den Wittstocker Gymnasiasten Glück. Sie haben ebenfalls einen Großteil ihres Depotwerts auf diese italienischen Aktien gesetzt - und heimsten den ersten Platz unter den Schülern ein. Nicht nur das - erstmals seit 2014, als Jugendlichen des Oberstufenzentrums selbiges glückte, machten Ben Gerdewischke, Leon Blum, Leon Iczak, David Klahn und Niklas Linke auch brandenburgweit den ersten Platz. Der Lohn: Ein Flug nach London - zusammen mit dem bekannten Moderator Klaas Heufer-Umlauf und ihrem Fachlehrer Kay-Michael Thonack. Der Unterrichtsleiter konnte den Ausgang des Planspiels Börse ohnehin kaum fassen: Alle drei erstplatzierten Teams stammen aus einer einzigen Klasse - nämlich seiner. "Das ist wirklich ein Novum, dass alle drei Erstplatzierten aus einer Klasse kommen", sagte Sparkassen-Sprecher Christopher Arndt - mal abgesehen vom deutschlandweiten Erfolg der Azubis, was auch noch nie gelungen ist.

Sparkassen-Chef Markus Rück betonte, wie bedeutend das Spiel ist, um die Wertpapier-Kultur zu fördern. Denn trotz niedriger Sparzinsen liegen die Deutschen dabei international "weit, weit hinten". Das liege auch daran, dass der Gesetzgeber für den Einstieg ins Wertpapier-Geschäft die Hürden zu weit hoch lege. Rück stellte aber auch klar, dass das "Planspiel Börse" eben nur ein Spiel ist. "Wir als Sparkasse kaufen keine Aktien, um von Kursgewinnen zu profitieren, sondern um Dividenden-Einnahmen zu erzielen", sagte er.

Mediaset würde damit schon mal wegfallen - hat das Unternehmen doch zuletzt nur zwei Cent pro Wertpapier an seine Anleger weitergegeben. Und überhaupt hätte der Kauf auch schiefgehen können. Bundesweit haben immerhin 48Prozent - kreisweit 42Prozent - der Teilnehmer-Teams am Ende ein Minus im Depot gehabt. Und das schlechteste Team hatte innerhalb von zwei Monaten mehr als 17000Euro verloren - glücklicherweise nur im Spiel.