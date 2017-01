Weiter an einem Strang ziehen

artikel-ansicht/dg/0/

Drei herausragende Projekte sollen hier erwähnt werden: Am auffälligsten für die Öffentlichkeit stellt sich die Unterstützung des Vereins beim Betreiben der Stadtbibliothek dar. Jeden Dienstag von 15 bis 18 Uhr wird die Ausleihe von Büchern an registrierte Leser gewährleistet. Daneben erfolgen die Registrierung von Buchgeschenken und das Organisieren einer Fernausleihe.

Als weiteres langfristiges Projekt ist die Einrichtung eines historischen Archivs zu nennen. Die über Jahrzehnte ungeordnet im Dachgeschoß des Rathauses aufbewahrten historischen Dokumente der Stadt wurden in das Haus der Touristinformation umgelagert. Hier werden sie von Mitgliedern des Heimatvereins gesichtet und ausgewertet. Die Erarbeitung eines Findbuches ist in Vorbereitung. Ab dem 19. Januar wird jeden Donnerstag von 14 bis 17 Uhr ein Mitglied des Vereins im Archiv anwesend sein. Er wird Anfragen entgegennehmen und, wenn die entsprechenden Dokumente vorhanden sind, diese dem Interessenten zur Verfügung stellen. Als Neuzugang hat das Heimatarchiv im Dezember zwei wertvolle Archivalien von einem befreundeten Verein erhalten. Es handelt sich um das Original des Protokollbuches der Ketziner Müller- und Bäckerinnung und wertvolle Fotografien historischer Bauwerke aus der Zeit um 1900. Ein weiteres erfolgreich abgeschlossenes Projekt war die Mitarbeit eines Mitglieds des Heimatvereins an der inhaltlichen Gestaltung der fünf Stelen, die die Besucher der Stadt an verschiedenen Stellen der Altstadt Auskunft über die Geschichte des Ortes geben. Kontakt zum Heimatverein Ketzin/Havel kann über die E-Mail-Adresse heimatverein-Ketzin@email.de aufgenommen werden.