Gratulation zum 25-jÃ¤hrigen Bestehen

Schönwalde (MOZ) Schönwaldes Bürgermeister Bodo Oehme hat dem Team der Arztpraxis Dr. Uta Krieg-Oehme zum 25-jährigen Bestehen gratuliert. Krieg-Oehme, Ehefrau des Verwaltungschefs, hatte sich am 1. Januar 1992 selbständig gemacht. Die ersten Räumlichkeiten befanden sich in der Kastanienallee, dann in der Berliner Allee 5 und nun schließlich im Rathaus. Krieg-Oehme will weiter ein Zeichen für Beständigkeit setzen und über die Grenzen der Gemeinde hinweg immer ein verlässlicher Ansprechpartner bleiben.