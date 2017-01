Neue Polizeiinspektion: Platz fÃ¼r 113 Bedienstete

artikel-ansicht/dg/0/

Falkensee/Potsdam (MOZ) Das Land Brandenburg investiert weiterhin in die Zukunft: Insgesamt 116 Millionen Euro fließen 2017 in Landesbauten, darunter allein elf Millionen Euro für den Bau der neuen Polizeiinspektion in Falkensee an der Finkenkruger Straße.

Jährliche Investitionen in den Erhalt und Neubau von Behördengebäuden bilden ein wesentliches Fundament für die Sicherung einer leistungsfähigen Verwaltung im Land Brandenburg. Energieeffizienz, Umweltschutz und Nachhaltigkeit auf der einen Seite sowie eine Orientierung an den Nutzerbedürfnissen, Funktionalität und Kosten auf der anderen Seite stehen dabei besonders im Fokus. "Als unser zentraler Dienstleister für das Liegenschafts-, Gebäude- und Baumanagement steht uns seit nunmehr zehn Jahren mit dem Brandenburgischen Landesbetrieb für Liegenschaften und Bauen (BLB) ein kompetenter Partner bei diesen Themen zur Seite. Im kommenden Jahr sind für Neubauten und Sanierungen der Landesliegenschaften 116 Millionen Euro eingeplant", erläutert Finanzminister Christian Görke. "Davon sind allein rund 30 Millionen Euro für Baumaßnahmen an Fachhochschulen und Universitäten vorgesehen", so Görke weiter. Investiert wird ebenso in Finanzämter, Polizeiinspektionen oder Gerichtsgebäude. In der prosperierenden Stadt Falkensee entsteht derzeit ein gänzlich neuer Polizeistandort - einer der selteneren Fälle im Land Brandenburg. Auf einem Gelände in der Finkenkruger Straße wird für elf Millionen Euro die neue Polizeiinspektion Havelland gebaut. Für die bisher auf verschiedene Standorte verteilte Polizei im Havelland werden so moderne Arbeitsbedingungen und eine ökonomische Verwaltungsstruktur geschaffen werden. Der neue Gebäudekomplex wird auf 1.445 Quadratmeter Platz für 113 Bedienstete bieten. Nach derzeitiger Planung soll er bis Oktober 2017 fertiggestellt sein. Hinzu kommt eine rund 330 Quadratmeter große Raumschießanlage, die unter anderem mit einer automatischen Bildwandanlage, einem Videoprojektionssystem, einer digitalen Schützenaufzeichnung sowie einer Lichteffekt- und Beschallungsanlage ausgestattet wird.