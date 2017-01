Christen in Brieselang nun mit eigener Facebookseite

artikel-ansicht/dg/0/

Erste konkrete Maßnahmen dieses Treffens sind eine Intensivierung der musikalischen Zusammenarbeit mit gemeinsamen Konzerten, eine stärkere Präsens in der veröffentlichten Meinung und die aktive Teilnahme an Großveranstaltungen der Gemeinde. So wollen die drei christlichen Kirchen der Gemeinde unter anderem aktiv am Sommerfest am Nymphensee, am Kreiserntefest in Paaren-Glien und am Brieselanger Weihnachtsmarkt teilnehmen. In Angriff genommen wird eben-falls eine eigene gemeinsame Facebookseite, auf der sich interessierte Brieselanger über die aktuellen Veranstaltungen der christlichen Kirchen Brieselangs informieren können. Die Seite ist ab sofort unter "Christen in Brieselang" aufrufbar. Alle drei Kirchen betonen zudem, dass ihre Türen nicht nur für aktive Christen geöffnet sind, meinte Günter F. Janßen, Vorsitzender des Pfarrgemeinderates der St.-Marien-Gemeinde