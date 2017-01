Forderung nach Halbstunden-Takt

artikel-ansicht/dg/0/

Erfreulich sei, dass sich Kunden Gedanken zu Ursachen gemacht und Hinweise gaben und Forderungen aufmachten. Das sind zum Beispiel: Einrichtung durchgehender Züge bis Gorzów, Halt im Ein-Stunden-Takt an allen bisherigen Bahnhalten, Halbstunden-Takt früh und abends ab Müncheberg, Beibehaltung des abendlichen "Kulturzuges", Erstellung einer Kundenentwicklungsprognose bis 2030 von Berlin bis Pila sowie die Aktualisierung bzw. Fortschreibung der Zukunftsvisionen "Ostbahn 2025" und des Betriebssystems "Ostbahn 2025" der IGOB-EWIV bis zum Jahr 2030. Vorgeschlagen wurde in der Umfrage die Gründung einer deutsch-polnischen "Interessengemeinschaft Ostbahn-Kunden". Gefordert wird die Änderung der Denkweise des Dienstleisters Verkehrsverbund (VBB). Die Kunden sollen nicht das machen, was der VBB vorgibt, sondern der VBB sollte die Kundenwünsche im Rahmen der technischen und finanziellen Möglichkeiten umsetzen. Als Ziel nannten Vertreter von Gremien und Verbänden die Einsetzung einer Arbeitsgruppe "Ostbahn-Infrastruktur und Betrieb" beim Landkreis. Der CDU-Bundestagsabgeordnete Hans-Georg von der Marwitz verwies im jüngsten Kreistag auf die immens wichtige Rolle der Ostbahn. Sie sei für die wirtschaftliche Entwicklung und als wichtige Pendlerstrecke von großer Bedeutung.Wichtig sei deshalb auch eine deutliche Entlastung in Spitzenzeiten. "Schon jetzt wäre ein Halbstundentakt ab Müncheberg sinnvoll", erklärte der Abgeordnete. Er regte an, bei der nächsten Kreistagssitzung eine gemeinsame Resolution an das Land zu verabschieden. Das Land ist Besteller des Schienenverkehrs.

Knut Koall, Fraktionsvorsitzender FDP/BVB/Freie Wähler, kündigte im Nachgang der Beratung und nach Abstimmung mit der Landtagsfraktion Initiativen im Landtag an. Die Bahnanbindung müsse verbessert und den Erfordernissen der pendelnden Bürger besser angepasst werden. "Das Land steht in der Pflicht, entsprechende Bedarfe bei der Bahn stärker zu artikulieren und die nötigen Eigenmittel bereitzustellen", heißt es in einer Erklärung.