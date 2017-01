Humboldt-Uni verlÃ¤ngert Frist fÃ¼r Stellungnahme Holms

artikel-ansicht/dg/0/

Die Berliner Humboldt-Universität (HU) gewährt dem wegen seiner Stasi-Vergangenheit umstrittenen Bau-Staatssekretär Andrej Holm Aufschub für eine Stellungnahme. Statt bis zum 9. Januar solle diese nun bis zum 12. Januar eingehen, teilte HU-Sprecher Hans-Christoph Keller am Freitag mit. Ein Anwalt Holms habe am Donnerstag um dem Aufschub gebeten. "Die Humboldt-Universität hat der Bitte um Fristverlängerung zugestimmt, was bei der kurzfristigen Beauftragung eines Rechtsanwalts üblich ist", sagte Keller.

Holms Anwalt erhalte zudem am Freitag wie von ihm gewünscht Einsicht in Holms HU-Personalakte, um die Stellungnahme vorzubereiten. Noch im Januar will die Universität als bisheriger Arbeitgeber Holms entscheiden, ob sie wegen Falschangaben zu seiner Stasi-Vergangenheit in einem Personalfragebogen rechtliche Schritte gegen ihn einleitet. Der Stadtsoziologe Holm behauptet, ihm sei erst jetzt, bei Einsicht in seine Akte, klar geworden, dass er kurz vor der Deutschen Einheit hauptamtlicher Mitarbeiter bei der Stasi war.

Seine neue Chefin, Stadtentwicklungssenatorin Katrin Lompscher (Linke), steht derweil weiter hinter ihm. "Die Klärungen sind nicht abgeschlossen, die Gesamtbewertung steht aus. Solange werden wir abwarten", sagte sie der "Berliner Zeitung" (Freitag). Zuvor hatten "Tagesspiegel", "B.Z." und RBB-"Abendschau" Details aus der fast 200 Seiten dicke Stasi-Akte veröffentlicht. Unter anderem soll Holm bei der FDJ eine Art Schulungskurs für seine Stasi-Tätigkeit durchlaufen haben. Holm bestritt das im "Tagesspiegel".

Am FreItagabend wollte sich Holm auf einer Podiumsdiskussion selbst äußern. An ihr wird auch der Historiker der Stasi-Unterlagenbehörde, Ilko-Sascha Kowalczuk teilnehmen. Dem RBB-Inforadio sagte der Wissenschaftler, Holm hätte seine Anstellung bei der Humboldt-Universität mit großer Wahrscheinlichkeit nicht bekommen, wenn er 2005 bereits zugegeben habe, hauptamtlicher Stasi-Mitarbeiter gewesen zu sein.

Im öffentlichen Dienst des Landes gebe es keinen einzigen ehemaligen Hauptamtlichen, stellte Kowalczuk fest. Holms Angabe, sich nicht erinnern zu können, sei wahrscheinlich eine Schutzbehauptung. Dabei sei er als junger Mann nicht naiv in diese Situation geschlittert, sondern darauf vorbereitet worden.