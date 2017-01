KlÃ¶ckner holt FlÃ¼chtlings-Geschenk fÃ¼r die Kanzlerin ab

artikel-ansicht/dg/0/

Klöckner holt Flüchtlings-Geschenk für die Kanzlerin ab

Naunheim (dpa) Die rheinland-pfälzische CDU-Vorsitzende Julia Klöckner hat am Freitag das Geschenk eines Flüchtlings an Kanzlerin Angela Merkel entgegengenommen. Der iranische Asylbewerber wollte die Skulptur eigentlich schon im Dezember mit der Post an das Berliner Kanzleramt schicken. Das Paket löste jedoch einen Polizeieinsatz mit neun Beamten samt Sprengstoffhund einer Postagentur in Naunheim im Kreis Mayen-Koblenz aus, weil eine Mitarbeiterin misstrauisch geworden war.

Die rheinland-pfälzische CDU-Vorsitzende Julia Klöckner nimmt in Naunheim (Rheinland-Pfalz) ein Holzkunstwerk des Asylbewerbers Mohammed Taherina in Empfang, um es an Bundeskanzlerin Merkel weiterzugeben.



