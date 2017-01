Innensenator prÃ¤sentiert Sicherheitspapier

artikel-ansicht/dg/0/

Berlin (DPA) Knapp drei Wochen nach dem Terroranschlag hat Berlins Innensenator Andreas Geisel (SPD) ein Sicherheitspapier vorgelegt, das den Konflikt im rot-rot-grünen Senat anheizt. In dem fünfseitigen Vorschlag für die Senatsklausur geht es auch um mehr Videoüberwachung an Orten mit viel Kriminalität. Kameras sollen ein "zusätzliches nützliches Instrument für die Berliner Polizei zur Wahrnehmung ihrer Aufgaben" sein. Am Montag will die Landesregierung darüber in Klausur diskutieren. Linke und Grüne sind bisher alles andere als begeistert.

Ursprünglich wollten Regierungschef Michael Müller (SPD) und die zehn Senatoren zusammenkommen, um ein 100-Tage-Programm für die neue Landesregierung zu beschließen. Mit einem Nachtragshaushalt sollte schnell Geld für Schulneubau, Kita-Ausbau, Radwege und Wohnungsbauförderung locker gemacht werden. Nun aber werden die Folgen des Terroranschlags an der Gedächtniskirche diese Themen wohl überschatten.

Noch im Herbst hatte sich die rot-rot-grüne Regierung in ihrem Koalitionsvertrag gegen Kameras auf öffentlichen Straßen und Plätzen ausgesprochen. Nach dem Terroranschlag forderten Müller und andere SPD-Politiker eine Änderung dieser Linie. Geisel räumte ein, Videoüberwachung hätte den Terroranschlag vom 19. Dezember zwar vermutlich nicht verhindert. Allerdings habe es dank Kameras in U-Bahnen, Bahnhöfen und auch Geschäften in letzter Zeit "überzeugende Fahndungserfolge gegeben, mit denen die schnelle Festnahme von Gewalttätern möglich wurde".

Wirtschaftssenatorin Ramona Pop (Grüne) schloss Kameras auf öffentlichen Plätzen am Freitag nicht mehr kategorisch aus. Im "Tagesspiegel" sagte sie nur, Videoüberwachung sei bislang im Koalitionsvertrag nicht vorgesehen, sie könne Kriminalität nicht verhindern. Sie wünsche sich eine "unideologische Debatte" über das Thema. Die Linke sieht dagegen nach dem Terroranschlag keine neuen Argumente für mehr Kameras.

Auch die Opposition ist sich uneinig. CDU-Innenpolitiker Burkard Dregger argumentierte, Videotechnik habe eine abschreckende Wirkung. "Außerdem gilt: Jeder Täter, der dank Videotechnik identifiziert und in Haft genommen werden kann, ist ein verhinderter Wiederholungstäter." Marcel Luthe, innenpolitischer Sprecher der FDP-Fraktion, widersprach: "Geld kann nur einmal ausgegeben werden - und wir müssen zuerst einmal die Sicherheitskräfte besser bezahlen, um ausreichend Personal zu haben und zu halten."

Geisels Papier beinhaltet auch wie geplant mehr Polizisten und zusätzliche Ausrüstung. Die seit dem Anschlag erhöhte Polizeipräsenz an bestimmten Stellen will der Senator fortsetzen, ebenso die Absperrungen durch Barrieren. Neben der geplanten neuen Polizeiwache am Alexanderplatz will Geisel fünf mobile Wachen - größere Polizeibusse - als feste Anlaufstellen in bestimmten Kiezen aufstellen lassen.

Weitere Punkte sind konsequente Abschiebung gefährlicher Menschen; Verbot von Moscheevereinen, die terroristische Aktivitäten unterstützen; bessere Überwachung sogenannter Gefährder aus der islamistischen Szene; mehr Geld für Programme gegen Radikalisierung; eindeutige Identitäts-Feststellungen von Flüchtlingen; Werteunterricht und die Integration von Jugendlichen.

Neben der Sicherheitsdebatte will der Senat die lange vernachlässigte Sanierung maroder Schulen und den Neubau schnell anpacken. In einem ersten Schritt sollen dafür 100 Millionen Euro ausgegeben werden. Insgesamt schätzt die Bildungsverwaltung die Sanierungskosten auf 4,2 Milliarden Euro.

Ebenfalls zügig will Wirtschaftssenatorin Pop den Ausbau des Stadtwerks in Angriff nehmen. Auch die versprochenen Investitionen in den Radverkehr sollen direkt beginnen, zunächst allerdings nur mit rund zehn Millionen Euro im Nachtragshaushalt. Mehr Personal in den Bezirken lässt sich Rot-Rot-Grün direkt 50 Millionen Euro kosten. Der Nachtragshaushalt ergänzt den aktuellen Doppeletat 2016/17. Den ersten komplett eigenen Haushalt wird Rot-Rot-Grün erst für 2018/19 aufstellen.