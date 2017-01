US-Abgeordnete verurteilen UN-Resolution zu Israels Siedlungspolitik

artikel-ansicht/dg/0/

Das US-Repräsentantenhaus hat die von der eigenen Regierung ermöglichte UN-Resolution verurteilt, die Israel zu einem Siedlungsstopp in den besetzten Palästinensergebieten auffordert. Der israelische Ministerpräsident Benjamin Netanjahu lobte die Entscheidung der amerikanischen Abgeordneten am Freitag. Im Europaparlament wird allerdings derzeit eine Erklärung vorbereitet, die die UN-Resolution unterstützen soll.

Bei der Abstimmung im Repräsentantenhaus votierten am Donnerstag 342 Parlamentarier für einen entsprechenden Beschluss und 80 dagegen. Damit brachten auch die Vertreter der Demokratischen Partei von Präsident Barack Obama mehrheitlich ihren Unmut darüber zum Ausdruck, dass sich die USA bei dem Votum im UN-Sicherheitsrat am 23. Dezember enthalten hatten. Erst dadurch war die Verabschiedung der Resolution mit den Stimmen der anderen 14 Ratsmitglieder möglich geworden.

Die Resolution forderte Israel als traditionellen Verbündeten der USA im Nahen Osten zu einem vollständigen Siedlungsstopp in den besetzten Palästinensergebieten einschließlich Ost-Jerusalems auf. Daraufhin kam es zu schweren Spannungen im Verhältnis beider Länder, die kurz darauf durch eine Rede von US-Außenminister John Kerry nochmals verschärft wurden. Kerry nannte die israelische Regierungskoalition unter Ministerpräsident Benjamin Netanjahu "die am stärksten rechtsgerichtete Regierung in der Geschichte des Landes" und warf ihr vor, mit ihrer Siedlungspolitik Tatsachen für eine Einstaatenlösung zu schaffen.

Netanjahu lobte die Entscheidung der US-Abgeordneten. "Nach der abscheulichen anti-israelischen Resolution bei den UN hat das US-Repräsentantenhaus gestern überwältigend dafür gestimmt, Israel zu unterstützen und diese einseitige Resolution abzulehnen", sagte Netanjahu in Jerusalem. "Demokraten wie Republikaner wissen, dass die Klagemauer nicht besetztes Gebiet ist." Die Klagemauer ist die heiligste Stätte für Juden weltweit und liegt in der Jerusalemer Altstadt.

Die Republikaner haben im Abgeordnetenhaus die Mehrheit von 241 der 435 Sitze. Die UN-Resolution war sowohl von Republikanern als auch Demokraten heftig kritisiert worden.

Hintergrund von Kerrys Rede war auch ein möglicher Kurswechsel der neuen US-Regierung unter Donald Trump. Israelische Regierungsvertreter äußerten die Hoffnung, dass es mit dem Republikaner Trump als Präsidenten keinen unabhängigen Palästinenserstaat geben werde. Trump selbst warf Amtsinhaber Barack Obama und dessen Regierung eine Haltung "totaler Verachtung und Respektlosigkeit" gegenüber Israel vor.

Im Europaparlament wird aktuell eine Erklärung vorbereitet, die die UN-Resolution unterstützen soll. Der SPD-Außenpolitiker Knut Fleckenstein rechnet mit einer breiten Mehrheit. "Das sollte Herrn Netanjahu und seinen Leuten zu denken geben", sagte er dem "Spiegel". Die Position des EU-Parlaments ist nicht neu. Es hatte bereits in der Vergangenheit den sofortigen Stopp des israelischen Siedlungsbaus gefordert.

Israel hatte während des Sechstagekriegs 1967 unter anderem das Westjordanland und den arabischen Ostteil Jerusalems mit der Altstadt erobert. Die Palästinenser beanspruchen diese Gebiete als Teil eines künftigen eigenen Staates.

Knapp 600 000 Israelis wohnen mittlerweile in 125 Siedlungen im Westjordanland sowie in Ost-Jerusalem. Dazu kommen rund 100 wilde Siedlungen, für deren Legalisierung sich Netanjahus rechts-religiöse Regierung zuletzt stark machte. Allein im Westjordanland hat sich die Zahl der Siedler seit Beginn des Osloer Friedensprozesses, der eigentlich zu einem Palästinenserstaat führen sollte, mehr als verdreifacht.