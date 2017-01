artikel-ansicht/dg/0/

Hamburg (dpa) Der Hamburger Justizsenator Till Steffen hat sich gegen den Vorwurf verwahrt, er habe aus Datenschutzgründen die Fahndung nach dem Berliner Attentäter Anis Amri über Facebook verzögert. Das sei falsch, sagte der Grünen-Politiker am Freitag bei einer Sondersitzung des Justizausschusses der Hamburgischen Bürgerschaft. Er sei erst am Morgen des 22. Dezembers durch die Anfrage eines Journalisten über die Bitte des Generalbundesanwalts nach einer Facebook-Fahndung informiert worden. Er habe dann innerhalb von Minuten die Empfehlung ausgesprochen, das soziale Netzwerk zur Fahndung zu nutzen.



Amri war am 19. Dezember mit einem Lastwagen in den Weihnachtsmarkt an der Berliner Gedächtniskirche gefahren. Am frühen Abend des 21. Dezember hatte die Bundesanwaltschaft den 24-jährigen Tunesier öffentlich zur Fahndung ausgeschrieben. Steffen wies darauf hin, dass der Generalbundesanwalt die Facebook-Fahndung hätte anordnen können, ohne dafür die Hamburger Justizbehörde überhaupt zu brauchen. Die Opposition wirft Steffen widersprüchliche Aussagen vor.