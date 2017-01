Brand bei Teschendorf: Polizei sucht SerientÃ¤ter

artikel-ansicht/dg/0/

Teschendorf (GZ) Zum vierten Mal innerhalb weniger Tage hat es in der Nacht im Umfeld von Liebenwalde und dem Löwenberger Land gebrannt. Diesmal gingen rund hundert Reifen in Flammen auf. Die werden zur Beschwerung von Folie auf Silagesilos genutzt. Ein Teil der nicht verwendeten Reifen wurde am Rande des Silos gelagert. Ein Kurierfahrer, der zwischen Nassenheide und Teschendorf auf der B 96 unterwegs war, meldete den Brand gegen kurz vor 2 Uhr.