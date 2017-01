Auf der Suche nach dem Feuerteufel

artikel-ansicht/dg/0/

Teschendorf (OGA) Es war wieder Nacht, und wieder war es nur ein Zufall, dass das Feuer entdeckt wurde - die 100 brennenden Reifen bei Teschendorf sind das vierte Feuer in wenigen Tagen, das von einem oder mehreren Täter in abgelegenen Wohngebieten gezündet wurde.

Von einem zufälligen Zusammentreffen ähnlicher Ereignisse geht die Polizei nicht mehr aus. Nicht das erste Mal fahnden auf solche Taten spezialisierte Ermittler der Kriminalpolizei Oberhavel nun in der Region nach einen Feuerteufel, der in regelmäßigen Abständen zündelt. Die Suche nach dem Täter werde nicht leicht, sagt Polizeisprecher Toralf Reinhardt. Die Spurenlage ist in den aktuellen Fällen besonders kompliziert, da vieles durch die Löscharbeiten für eine Auswertung unbrauchbar wurde. Nicht nur Fußabdrücke oder DNA-Spuren werden durch Wasser und Löschschaum zerstört - es ist auch schwierig, im Brandschutt mögliche Reste von Brandbeschleunigern zu finden. Auch Zeugen gibt es nur wenige, weil die Tatorte jeweils ausgesprochen abseits liegen.

Ein Ansatz, den die Ermittler verfolgen, um den Brandstifter zu finden, ist der Blick auf den Tätertyp. "Es gibt Studien, die sich damit beschäftigen, wer Interesse haben könnte, solche Taten zu begehen", sagt Reinhardt. "Es gibt Menschen, die haben Spaß daran, die Feuerwehr arbeiten zu sehen. Es können Feuerwehrleute sein, die Selbstbestätigung suchen. Wir hatten in Wittstock auch einen Fall, bei dem war der Täter ein entlassener Feuerwehrmann", so Reinhardt weiter. Noch gibt es dazu aber keine Erkenntnisse.

Verstärkte Kontrollen des Gebietes lassen sich laut Reinhardt nur schwer umsetzen, da das Gebiet zu weitläufig sei. Die Polizei werde dennoch besonders auf Fahrzeuge achte, die in den Nachstunden in den Gebieten unterwegs seien. Die Ermittler setzen zudem auf Zeugen und Hinweise aus der Bevölkerung.

Beim Brand der Reifen in der Nacht zu Freitag wurde niemand verletzt. Ob die Silage durch die brennenden Reifen und den Löschschaum unbrauchbar geworden ist, muss noch ermittelt werden.