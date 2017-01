artikel-ansicht/dg/0/

Dresden (DPA) Jahrelang ging die sächsische Justiz gegen Menschen vor, die sich Neonazis bei ihren Aufmärschen in Dresden in den Weg stellten. 2011 kam es zu Gewalt. Einer der vermeintlichen Rädelsführer verlässt nun als freier Mann das Gericht.

Freispruch nach fast sechs Jahren: Im Prozess um die Krawalle bei einer Demonstration gegen Neonazis 2011 in Dresden ist ein 40-Jähriger Mann aus Berlin am Freitag vom Dresdner Landgericht freigesprochen worden. Er musste sich wegen schweren Landfriedensbruchs und Beleidigung verantworten. Es war bereits der dritte Strafprozess für ihn in dieser Sache. Die Dresdner Staatsanwaltschaft sah in Tim H. - Mitarbeiter der Linkspartei - einen der Rädelsführer der bislang schwersten Ausschreitungen bei den Kundgebungen zum Jahrestag der Zerstörung Dresdens im Zweiten Weltkrieg.

Am 19. Februar 2011 hatten mehrere tausend Menschen in der Elbestadt gegen Neonazis demonstriert, die das Dresden-Gedenken alljährlich für ihre Propaganda missbrauchen. Angeführt von vermummten Autonomen hatten mehrere hundert Gegendemonstranten damals auch eine Polizeisperre durchbrochen und vier Uniformierte verletzt. Es flogen Steine und Feuerwerkskörper.

Tim H. soll die Menge damals mit Megafon-Durchsagen aufgewiegelt und zudem einen Beamten als "Nazischwein" beschimpft haben. 2013 war er zunächst zu 20 Monaten Haft ohne Bewährung verurteilt worden. Im Berufungsprozess 2015 gab es nur noch eine Geldstrafe von 4050 Euro wegen Beleidigung.

Die Verteidiger von H. hatten damit argumentiert, dass ihr Mandant nicht der einzige Demonstrant mit Megafon am Tatort gewesen sei und der Polizei zudem "Manipulation von Videomaterial" vorgeworfen. Wegen prozessualer Mängel im zweiten Prozess war nun ein dritter Anlauf notwendig.

Nach Ansicht des Vorsitzenden Richters Martin Schultze-Griebler ist H. eine Beteiligung an dem Landfriedensbruch nicht nachzuweisen. Er habe nicht in den ersten Reihen im "Schwarzen Block" gestanden. Die Megafon-Durchsagen könnten ihm nicht zugeordnet werden. Da im Fall der Beleidigung nie ein Strafantrag gestellt wurde, sei auch dieser Punkt hinfällig.

Richter Schultze-Griebler bedauerte die lange Verfahrensdauer und auch den Umstand, dass es unterschiedliche Urteile gab: "Mein Vertrauen in die Strafjustiz würde das nicht unbedingt festigen", räumte der Richter ein. Rechtskräftig ist das Urteil noch nicht. Die Dresdner Staatsanwaltschaft kann in Revision gehen.

"Mit dem Freispruch für Tim hat eine sechsjährige juristische Posse, die es so nur in Sachsen geben konnte, nun hoffentlich endlich ein Ende. Ich freue mich für unseren Berliner Genossen, dass mit dem Urteil eine langjährige Belastung für ihn vorerst aus der Welt geschafft ist", erklärte der stellvertretende Linke-Chef von Dresden, Silvio Lang.