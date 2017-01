QuadrÃ¤uber sitzen in Haft

artikel-ansicht/dg/0/

Velten/Neuruppin (HGA) Die drei Täter, die in der Nacht zu Mittwoch ein Quad von einem Grundstück am Veltener Buchenweg gestohlen haben sollen, sitzen in Untersuchungshaft in der JVA Wulkow. Das bestätigte Wilfried Lehmann, Chef der Neuruppiner Staatsanwaltschaft. Ein Haftrichter des dortigen Amtsgerichts genehmigte am Freitagmittag den erst Stunden zuvor gestellten Haftantrag der Staatsanwaltschaft. "Wir werfen den drei Männern bandenmäßig begangenen Diebstahl vor", so Lehmann. Der Antrag auf Untersuchungshaft für die drei Polen hatte seine Behörde mit der bestehenden Fluchtgefahr begründet.