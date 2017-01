Brandenburg vor rutschigem Winter-Wochenende

artikel-ansicht/dg/0/

Potsdam (DPA) Auf den Straßen Brandenburgs könnte es am Wochenende gefährlich glatt werden - doch Tourismusorte profitieren vom Schnee. Der Spreewald will mit Glühwein-Kanufahrten Touristen locken, in Eisenhüttenstadt hat der Skiverein bereits einen Lift vorbereitet.

artikel-ansicht/dg/0/1/1542693/

Die Brandenburger müssen sich auf ein rutschiges Wochenende einstellen. Nach einer bitterkalten Nacht mit bis zu zwölf Grad Minus bringt am Samstag kalter Nordwind voraussichtlich bis zu acht Zentimeter Neuschnee, wie der Deutsche Wetterdienst am Freitag mitteilte. In der Prignitz könne der Niederschlag am Nachmittag in Regen übergehen und den Boden mit einer spiegelglatten Eisschicht überziehen. Auch am Sonntag sollen die Temperaturen um den Gefrierpunkt schwanken.

Nach einer Reihe von Glätteunfällen am Donnerstag waren am Freitag die Autofahrer allerdings schon besser vorbereitet. Größere Glätte-Unfälle blieben aus, wie die Polizei berichtete. Auch die Bahn berichtete, trotz der Kälte laufe alles "im grünen Bereich".

Die Spreewaldregion werbe diesem Winter erstmals mit einer eigenen Kampagne, um Touristen auch in der kalten Jahreszeit anzulocken, sagte Kora Kutschbach von der Pressestelle des Tourismusverbandes Spreewald. Schlittschuhfahren auf den zugefrorenen Fließen sei allerdings nur alle paar Jahre möglich und derzeit noch nicht abzusehen. Dafür gebe es Glühwein, Kaminfeuer und Wolldecken auf Spreewaldkähnen.

In den Diehloer Bergen von Eisenhüttenstadt hat der Mountainbike und Skiverein MSV schon alles für die Wintersaison vorbereitet - bisher gebe es aber erst drei bis vier Zentimeter Schnee, sagte Vereinchef Jens Beige. "Aber der Lift ist fertig." Angeschaltet werde er erst, wenn noch einige Zentimeter dazukämen. Die ersten Schlittenfans seien aber schon auf eigene Faust unterwegs gewesen.