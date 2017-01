Im kleinen Schwarzen fit auf der RÃ¼ttelplatte

artikel-ansicht/dg/0/

Aber im schwarzen kurzen Kleid wirds eng. Nicht, dass das Kleid zu eng ist. Aber eben für sportliche Aktivitäten völlig ungeeignet. Wenigstens habe ich blickdichte Strumpfhosen an. Ein kleiner Trost zumindest.

Aber ich bin für jede sportliche Abwechslung zu haben. Und was ich so alles ganz nebenbei erfahre! "Früher sind die Menschen Sonntagvormittag in die Kirche gegangen. Heute gehen sie zum Sport", erklärt mit Trainer Lukas Dembowsky, Na, das soll der mal nicht so laut sagen. Wenn das der Pfarrer hört!

Lukas Dembowskyprogrammiert munter auf dem Display des Galileo-Geräts. Prompt fängt das Teil an zu wippen.

Nun verfluche ich die blickdichte Strumpfhose. Sie ist äußerst rutschig an den Fußsohlen. Ach, hätte ich doch Sportsocken an.Egal. Ich muss die Balance beim Wippen halten. Das klappt. Das klappt auch noch, als Lukas die Intensität erhöht. Nun muss ich die Fußstellung verändern.

Wieder wird es schwerer. Aber klein Problem. Dann demonstriert er die verschiedenen Trainingseinheiten, aus denen ausgewählt werden kann. Und die sindähnlich wie auf festem Boden.

Ausfallschritte zum Beispiel. Premiere. Mache ich zum ersten Mal im kleinen Schwarzen. Ein komisches Gefühl beschleicht mich. Aber irgendwie ist das Wippen auch interessant. Es fällt schwerer als auf dem Boden die Balance zu halten. "Langsamer", werde ich ermahnt. Nun, ich wollte doch nur der Kleidung wegen schneller fertig sein.

Aber ich weiß: In der Ruhe liegt die Kraft und man braucht eben mehr Kraft, wenn manAusfallschritte langsam macht. Ich merke sehr wohl, dass der Körper auf die Kippbewegungen reagieren muss - reflexgesteuerte Muskelkontraktion. "Die Muskulatur muss nicht bewusst aktiviert werden. Die Muskelkontraktionen erfolgen über den so genannten Dehnreflex. Im Vergleich zu willentlich gesteuerten Bewegungen sind diese Reflexe wesentlich besser koordiniert und subjektiv mit geringerer Anstrengung verbunden", berichtet mir der Trainer. Was auch immer das heißt.

Ich konzentriere mich darauf, nicht abzurutschen und beobachte dennoch interessiert das Display, auf dem auch die Geschwindigkeit vorgegeben wird. Selbst die Rückenmuskulatur wird gestärkt, erklärt mir Lukas Dembowsky. Das glaube ich gern. Ob es wirklich so ist, kann nach einem Mal nicht gesagt werden.

Aber - das Trainingsprogramm kann individuell bestimmt und auf einer Chipkarte gespeichert werden. Sicher eine gute Möglichkeit, sich und seinen Körper in Form zu bringen.

Zum Entspannen lege ich mich auf den Boden. Die Beine kommen auf die Wippe. Gar nicht schlecht für den Anfang. Der Körper fühlt sich gut an.Das Ganze würde ich schon gern wiederholen.

Dann allerdings in Sportkleidung!