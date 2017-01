Gottes Segen fÃ¼r das Rathaus

artikel-ansicht/dg/0/

C-M-B, verbunden mit der Jahreszahl, steht für Christus mansionem benedicat - Christus segne dieses Haus. In Erinnerung an die drei Könige aus dem Morgenland, die dem neugeborenen Christus als Gaben Gold, Weihrauch und Myrrhe brachten. Weil sie einem Stern als Wegweiser gefolgt sein sollen, werden die Könige von einem Sternträger begleitet.

Die jahrhundertealte Tradition der Sternsinger ist in katholischen Gegenden sehr verbreitet. In Oranienburg und Leegebruch kommen die verkleideten Mädchen und Jungen nur, wenn die Gemeindemitglieder dies anmelden. 14 junge Leute sind an diesem Wochenende unterwegs, um den Segen zu verbreiten und Spenden für in Not geratende Menschen zu sammeln. Im Schloss trug Dominik Laubstein als Kaspar die Spendendose. Beispielhaft wird in diesem Jahr Kenia genannt, sagt Gemeindereferentin Katrin Schmidt. In dem Land würden vor allem Landwirte und Hirten unter den Folgen des Klimawandels leiden. Denn in den vergangenen Jahren sei die Regenzeit immer wieder ausgefallen.

Nächste Woche dürfen Sternsinger aus Oranienburg auch im Landtag in Potsdam singen. Das Geld, das der Bürgermeister in die Sammelbüchse steckte, entnahm er übrigens seinem Portemonnaie und nicht dem Stadtsäckel. Für die fleißigen Könige gab es außerdem Süßigkeiten.