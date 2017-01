"Ein spektakulÃ¤rer Drehort"

artikel-ansicht/dg/0/

Eisenhüttenstadt (MOZ) Die Dreharbeiten zu dem Kinofilm "Das schweigende Klassenzimmer" in Eisenhüttenstadt werfen ihre Schatten voraus. Um eine Rolle als Komparse zu ergattern, lassen einige Eisenhüttenstädter extra Bilder in einem Fotostudio machen. Und der Regisseur schwärmt von den realen Kulissen in der Stahlstadt.

artikel-ansicht/dg/0/1/1542697/

"Seit einer knappen Woche kommen häufiger Menschen zu uns, die Bilder für ihre Bewerbung als Komparse wollen", erzählt Andrea Rothe vom Fotostudio Kucklick und Rothe in der Lindenallee. Und das Alter sei dabei völlig verschieden. "Wir hatten beispielsweise eine über 70-jährige Dame, die ein Porträt und eine Ganzkörperaufnahme hat machen lassen, aber auch schon 20-Jährige." Chancen haben sie alle, denn die Produktionsfirma "akzente" sucht Komparsen in der Altersspanne von sieben bis 88 Jahren. "Wir brauchen Menschen für viele verschiedene Szenen", erklärt Regisseur Lars Kraume. "Wir drehen im Stahlwerk, brauchen also Arbeiter, haben eine Kneipenszene und verschiedene Außenaufnahmen."

Noch bis zum 12. Januar können Bewerbungen eingeschickt werden - und zwar per E-Mail. Benötigt werden also Digitalbilder. "Die Kunden erhalten von uns eine CD mit verschiedenen Motiven und wir haben extra für diese Sache einen Sonderpreis gemacht", betont Andrea Rothe. Was sonst etwa 50 Euro kosten würde, wird nun mit 35 Euro berechnet.

Regisseur Lars Kraume findet es toll, dass der Film die Einheimischen offensichtlich interessiert. Er selbst ist nahezu euphorisch, wenn er über Eisenhüttenstadt spricht. "Das ist ein ganz spektakulärer Drehort", sagt er. Die Stadt habe eine tolle eigene Architektur und vor allem das, was man woanders so gar nicht mehr oder kaum noch finde. "Der Film spielt ja in der frühen Phase der DDR." In Storkow, wo die Handlung des historischen Dramas über eine Schulklasse angesiedelt ist, hätte man eine Kulisse bauen müssen, um die Architektur der 1950er-Jahre originalgetreu nachzuempfinden. Das wäre zum einen teuer und mit dem Budget kaum möglich und zum anderen auch komplizierter. "In Eisenhüttenstadt gibt es diese Bauten noch, da können wir 360 Grad drehen. Das ist genial." Da könne man sich ganz anders bewegen. Lediglich die Briefkästen und die Straßenlaternen würden moderner aussehen.

Unter anderem die Architektur hat in der Vergangenheit schon einige Produktionsteams in die Stahlstadt gezogen. 2009 beispielsweise fanden im I. und im VII. Wohnkomplex Dreharbeiten für "Go West - Freiheit um jeden Preis" mit Franz Dinda und Herbert Knaup statt. Damals wurde vor allem eine typische DDR-Plattenbausiedlung der 1980er-Jahre gesucht. "Da war Eisenhüttenstadt ein Glücksfall", fand Produzent Christian Rhode damals.

Auch für den Skateboarder-Film "This ain't California" bot der I. Wohnkomplex mit dem Platz des Gedenkens im Jahr 2011 die perfekte Kulisse für die Rollbrettfahrer in der DDR. Aber auch schon vorher machte Eisenhüttenstadt als Filmstadt von sich reden. 2004 stand Wolfgang Stumph für die Komödie "Das Schwalbennest" unter anderem in der Lindenallee und in Fürstenberg vor der Kamera. Auch da fand sich später manch Einheimischer als Komparse im Fernsehen wieder. Und ein echter Klassiker aus der Planstadt ist natürlich der DEFA-Film "Die Suche nach dem wunderbunten Vögelchen" aus den 1960er-Jahren.

"Ich freue mich schon auf die Dreharbeiten in Eisenhüttenstadt", versichert Regisseur Lars Kraume. Die Szenen vor Ort würden nach jetzigen Planungen vor allem in den vier Wochen im März gedreht. Auch die lokale Buchhandlung ist darauf eingestellt: "Wer das Buch "Das schweigende Klassenzimmer' von Dietrich Garstka haben möchte, kann es jederzeit bei uns bestellen", betont Doreen Dehne, Inhaberin vom Buchhaus Jachning. Und in der Stadtbibliothek ist es ebenfalls vorrätig.

Komparsen im Alter von 7 bis 88 Jahren können sich per E-Mail mit Portrait und Ganzkörperfoto bei christine.rogoll@akzentefilm.de bis 12. Januar bewerben.