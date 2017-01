Neubau am alten Marktplatz

artikel-ansicht/dg/0/

Erkner (MOZ) Die Baugenehmigung wird in Kürze erwartet: Die Wohnungsgesellschaft Erkner (WGE) will den alten Marktplatz neben dem Kino dieses Jahr bebauen. Geschäftsführerin Susanne Branding legt indes auch großen Wert auf die Sanierung des Bestandes.

"Wir möchten auch unseren Kindern und Enkeln ein sicheres und modernes Wohnen ermöglichen" - das stellt Susanne Branding als Motto über ein Projekt, das das stadteigene Unternehmen voriges Jahr beendet hat. Alle Gebäude wurden bautechnisch bewertet, aus den Ergebnissen hat die WGE einen Bauplan über 20 Jahre abgeleitet. Als wichtige Themen dabei nennt Susanne Branding die Sicherheit der Elektroanlagen und die Modernisierung aller Heizungsanlagen bis 2036.

Wie das laufen kann - das hat die Wohnungsgesellschaft 2016 am Beispiel des Blocks Thälmannstraße 1-6 durchexerziert. Dort ist ein Zweirohrsystem installiert worden, ein Steig- und ein Fallrohr. Zuvor ging eine Leitung als Kreislauf durch. Die Neuerung führt zu weniger Energieverbrauch. Dabei ist nach Angaben von Susanne Branding auch die Sonneneinstrahlung ab dem Mittag einberechnet worden, zwei Heizkreise wurden eingerichtet, das bringe zusätzliche Energieeinsparung. Die WGE will dieses Jahr einen weiteren Block nach demselben Muster modernisieren. Welchen - das will die Chefin erst den Mietern verraten.

Seit ihrem Amtsantritt hat Susanne Branding ein nach dem Vorbild von Ampeln konstruiertes Bedarfssystem für den Einbau von Aufzügen eingeführt. Auf rot steht diese Ampel, wenn Menschen dringend einen Aufzug brauchen. Das sei jetzt in vier Gebäuden der Fall, also werden im Försterweg 8, im Hirschsprung 3 und 15 sowie in der Gerhart-Hauptmann-Straße 29 Fahrstühle eingebaut. Außerdem wird in der Sperlingsgasse 1-3 die Fassade instand gesetzt, an mehreren Blocks in Neu-Buchhorst wird die Fassade gereinigt. Zum finanziellen Umfang dieser Vorhaben macht Susanne Branding keine Angaben.

Das gilt auch für das Neubau-Projekt in der Stadtmitte, mit dem die WGE auf die hohe Wohnraum-Nachfrage in Erkner reagiert. "Es muss klar sein, dass diese Wohnungen sich nicht im Bereich des sozialen Wohnungsbaus bewegen können", sagt Susanne Branding dazu, ohne Zahlen zu nennen. Herauskommen würden Mieten, wie sie für Neubau üblich seien. Entstehen sollen 17 Wohnungen und zwei kleine Gewerbeeinheiten im Erdgeschoss, für die noch Betreiber gesucht werden. Die Wohnungen werden barrierearm sein, hinter dem Baukörper ist eine überdachte Garage mit 16 Plätzen geplant, zwei davon mit Ladestation für Elektro-Autos, die anderen mit der Vorrichtung für eine Ladestation.

Vorantreiben will die WGE auch den Umbau der Friedrichstraße 23 zu einem Seniorenwohnprojekt. Inzwischen liegen die ersten konkreten Planungsentwürfe vor. 40 Wohnungen mit jeweils zwei oder drei Zimmern sollen dort entstehen, außerdem ein großer Gemeinschaftsraum im Erdgeschoss, zum Beispiel für Familienfeiern.

Auch 2017 wolle die WGE für ein attraktives Umfeld mit Spielplätzen, neuen Wegen und Grünanlagen sorgen. In Neu-Buchhorst wollen die Hauswarte einen Barfußpfad für Groß und Klein entwickeln. "Für weitere Vorschläge sind sie jederzeit ansprechbar", so Branding.