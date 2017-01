Tourismus GmbH stellt Eventmanager ein

artikel-ansicht/dg/0/

Die Schlossparknacht wird der künftige Eventmanager laut Hensel nicht mehr organisieren, da es diese nicht mehr geben wird. Die Bilanz der Veranstaltung im vergangenen Sommer habe gezeigt, dass es sich nicht lohne, erklärte der Geschäftsführer. "Aber es gibt eine etwas kleinere Ersatzveranstaltung in den Uchtenhagenhöfen", sagte Hensel. Voraussichtlich werde diese im Juli stattfinden. Der Eventmanager werde zudem für Veranstaltungen an der Freilichtbühne zuständig sein und diese mit den anderen städtischen Veranstaltungen koordinieren, so Hensel. So soll verhindert werden, dass mehrere große Veranstaltungen parallel stattfinden.

Am 21. Dezember hat die Tourismus GmbH laut Hensel eine entsprechende Stellenanzeige veröffentlicht. Mehrere Bewerbungen seien bereits eingegangen, sagte der Geschäftsführer. "Es sind interessante Kandidaten dabei." Einige Bewerber hätten bereits große Projekte in anderen Kommunen umgesetzt. Die Tourismus GmbH hoffe, aus einer guten Auswahl am Ende den richtigen Kandidaten zu finden.