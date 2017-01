artikel-ansicht/dg/0/

Gerade denkt der heute 63-Jährige, dass er es geschafft hat. Die Ferienwohnungen der Alten Reederei sind durch die neue Radlerherberge erweitert und der Bau in Betrieb genommen. In dieser Nacht bricht in seinem Haupthaus ein Feuer aus. "Die Kameraden der Feuerwehr pumpten Wasser aus der Havel die ganze Nacht lang ins Haus, um den Brand zu stoppen", ergreift ihn das Geschehen noch immer. "Ich habe damals fürchterlich geweint, habe kaum einen Ausweg gesehen." Während er die Ereignisse Revue passieren lässt, schweift sein Blick durch das Bogenfensters des Restaurants hinaus auf die Havel. Grau ist sie zurzeit. Das Wetter unfreundlich. Und doch ist es gerade das Wasser, das Michael Wittke, der eigentlich aus Hamburg kommt, nach Fürstenberg gebracht hat.

Gleich nach der Wende, er arbeitete für ein Ingenieurbüro, das sich vor allem mit Flächenrecycling und Abfallwirtschaft beschäftigt, verschlägt es den Hamburger nach Berlin. Hier übernimmt er die Geschäftsführung der Niederlassung. Aber er merkt schnell, dass ihm in der Großstadt etwas fehlt: Wasser vor der Tür. Schließlich ist Michael Wittke leidenschaftlicher Paddler. So erwirbt er bereits 2002 die ehemalige Reederei des Schiffers Heinrich Zeitz - ursprünglich als Wochenendsitz für die Familie. Die Stadt an der Havel gefällt ihm, die ganze Gegend. Aber kann ein Mensch, der in Hamburg und Berlin gelebt hat, in einer Kleinstadt wie Fürstenberg klarkommen? Er kann. Das merkt Wittke schnell. Deshalb meldet er schon kurze Zeit später seinen Hauptwohnsitz in der Havelstadt an. Anfänglich pendelt er zwischen Fürstenberg und Berlin, tauscht Schlips und Anzug gegen den Blaumann. Er entwickelt Ideen und baut. Noch viel wichtiger: Wittke lernt die Menschen der Stadt kennen, erkundet die Umgebung, weiß von den Problemen der Fürstenberger, Freundschaften entstehen. Mit dem Fahrrad und einem kleinen Anhänger fährt er in den Baumarkt, um Material zu kaufen. Später schafft er dafür einen alten VW-Bus an.

Zehn Jahre vermietet er Ferienwohnungen. Im Jahr 2011 kehrt er in seinen eigentlichen Beruf zurück, wird Lehrer an der Waldhofschule in Templin, an der auch behinderte Kinder unterrichtet werden. "Im Westen gab es Anfang der 1980er Jahre keine Arbeit für Lehrer. Da konnte ich mir meine Examen mit Auszeichnung aufs Klo hängen", berichtet er. Deshalb sei er in die freie Wirtschaft gegangen. "Eigentlich bin ich Gymnasiallehrer für Biologie und Geschichte. Ich hatte mir mein Studium mit Lehraufträgen finanziert. So wusste ich wenigstens, was auf mich zukommt. Viele Lehrer merken ja erst später, ob sie mit Kindern klarkommen - oder eben nicht."

Gleichzeitig schmiedet er weitere Pläne für die Alte Reederei. Als das Nachbargrundstück, die ehemaligen Zweckgebäude des Kraftwerkes am Müllerwehr, leer stehen und abgerissen werden sollen, macht Michael Wittke der Stadt einen alternativen Vorschlag beantragt den Kauf und 2010 die Baugenehmigung und hat Erfolg. "Im Juni 2013 habe ich die ersten Betten vermietet, im Juli den ersten Kaffee ausgeschenkt", erinnert er sich. Dann ist der sonst sehr gesprächige Mann erst einmal still. "Das hier soll mal meine tätige Rente sein. Ich will bei der Arbeit sterben, nicht im Bett", ist er ganz offen.

Zu tun gibt es in der Alten Reederei an der Brandenburger Straße jede Menge. Das schafft keiner allein. Michael Wittke hat keine eigene Familie, die mit anpacken könnte, aber er hat hier eine Art Arbeitsfamilie gefunden. Der Koch für sein Restaurant wohnt und arbeitet gleich vor Ort, die Gärtnerin, die Reinigungskraft und die Kellnerin kommen aus der Stadt. "Unsere Gärtnerin hat hier auf kleinstem Raum ein Paradies geschaffen. So ernten wir Kräuter für unsere Tees oder Rucola und Mangold gleich an der Terrasse."Gucken Besucher vom Restaurant auf die Havel, so streift der Blick automatisch die großen Lieben des Hausherrn - Hermine, Julchen und Hänschen. Hermine können Besucher samt Skipper mieten und die Wasserlandschaft erkunden. "Das ist mein Baby. Die Hermine gebe ich nicht in fremde Hände", sagt Michael Wittke. Gekauft hat er das Motorboot in Brandenburg, ursprünglich kommt es jedoch aus Bremen. Julchen hingegen sei ein altes Arbeitsboot von der Elbe, das ursprünglich "Donner" hieß. Und Hänschen sei ein alter Flieger, so nannte man das Beiboot eines Lastkahns. "Ich wusste damals nicht, wie der rostige Kahn nach dem Sandstrahlen aussehen wird. Ich habe es trotzdem während einer Auktion beim Wasserfest ersteigert. Fünf Löcher hatte es. Aber es konnte wieder gut saniert werden", erinnert er sich. Bei allen Booten hat die Fürstenberger Werft von Gernot Maryniak wahre Wunder bewirkt, freut sich der Skipper Wittke. Die Namen für die Boote sind ihm beim Anblick zugeflogen, sagt er. Ganz nebenbei erzählt er, dass er noch nie so wenig gepaddelt sei wie in Fürstenberg. "Ich komme hier im Sommer ja gar nicht weg, zu viel Arbeit."

Die Räume der Alten Reederei haben Seele. Und Michael Wittke ist fest entschlossen, den Kulturgasthof Alte Reederei weiterhin erfolgreich zu gestalten. Immer freitags und sonntags findet Kino in familiärer Atmosphäre statt. "Etwa 50 Kinobesucher pro Monat haben wir", sagt Wittke. Im Gastraum selbst ist an den Wänden Platz für Gemälde-Ausstellungen. "Das ergänzt sich gut", ist er zufrieden, "dass es regelmäßig neue Bilder zu sehen gibt." Nicht neu sind hingegen die Steine für Tresen und Küchenraum. "Das ist die frühere Gartenmauer." Er erzählt auch, dass er die runden Fensterstürze wieder hergestellt hat, ganz, wie das Gebäude früher aussah. Die Bodenplatte des Fußbodens sei aber komplett erneuert worden. "Hier war vorher eine Werkstatt mit Autogrube. Der Kuchen sollte schließlich nicht nach Tankstelle schmecken."

Dann ist er mit seinen Erinnerungen wieder im November 2013. "Das Holzparkett und die Jugendstiltüren sind dem Brand zum Opfer gefallen. Das ganze Haus musste zurückgebaut werden. Ich konnte vom Keller bis zum Himmel gucken. Aber wenigstens ist die alte Treppe erhalten geblieben."

Was seine Tränen getrocknet hat? "Der Zuspruch der Fürstenberger. Und außerdem habe ich damals im Fernsehen dauernd Bilder von einer Umweltkatastrophe in Asien gesehen und wusste, dass dort viele Menschen gestorben waren, neben ihren toten Verwandten ausharren mussten und alles verloren hatten. Soetwas macht ganz demütig. Und die Unterstützung von Freunden, Nachbarn und Gästen war für mich das Zeichen, nicht aufzugeben."

Seine Planungen für 2017? Die Küche des Café-Bistro soll vergrößert werden, "für unseren Koch lohnt sich die Investition".

Kino gibt es weiterhin immer freitags und sonntags, und Veranstaltungen wie etwa am Sonnabend, 14. Januar, eine Bierprobe ab 19 Uhr mit dem Bierbrauer, Musiker und Flößer Henning Storch aus Lychen mit Eisbein oder märkischer Gemüsepfanne, die Grossmannschen Lesungen und am 5. Februar einen musikalischen Brunch mit Irish Folk der "Folksdorfer" aus Hamburg. Im Sommer wird die Gaststätte wieder täglich geöffnet sein. Bis dahin konzentriert sich alles auf die Wochenenden. Ganzjährig gibt es für Urlauber, Pilger, Paddler und Radwanderer angenehme Quartiere. All seinen Wegbegleitern ist Michael Wittke sehr dankbar. Im Mai ist er 15Jahre in Fürstenberg. So schnell vergeht die Zeit.