Trainingsauftakt beim MTV

Vom Liga-Konkurrenten Frankfurter HC kamen Bernadet Mudri, Tülay Bayram und Luisa Ludewig nach Märkisch-Oderland. Alle drei sind 18 Jahre jung, alle drei sind Rückraumspielerinnen, alle drei sind Berlinerinnen und alle drei wirbelten, bevor sie zum FHC wechselten, beim VfL Lichtenrade. Das ist ein hauptstädtischer Verein, bei dem eine top Nachwuchsarbeit geleistet wird.

MTV-Teammanager Wolfram Eschenbach freut sich: "Das sind Frauen, die sich zuletzt gut entwickelt haben, aber noch längst nicht an ihrem Leistungszenit sind. An der Seite unserer erfahrenen Sophie Lütke oder Martyna Rupp werden sie sich gewiss schnell und gut weiterentwickeln." Abteilungsleiter Thomas Klatt ist ebenfalls froh: "Ich hatte das Trio schon länger im Blickfeld. Aber wir schauen uns noch weiter nach Verstärkungen um."

Auch die jungen Frauen- sehr hübsch anzusehen und von 1,71 bis 1,80 m keine Handball-Zwerge - freuen sich nun, nicht mehrmals wöchentlich von Berlin nach Frankfurt und zurück zum Training und zu den Spielen fahren zu müssen. "Das war für uns doch eine ziemliche Belastung, die nun erheblich reduziert wird."

Am Mittwoch gab es in der Erlengrund-Halle das erste Training mit dem neuen Team. "Das lief in sehr guter Atmosphäre ab. Ich habe schon jetzt eine gutes Gefühl", so Coach Andy Nötzel. Gewichtskontrolle sowie ein Sprinttest bei Leistungsdiagnostiker Winfried Dreger standen auf dem Programm, aber auch Übungen mit dem Ball.

Der 32-jährige Andy Nötzel: "Es war ein typisches erstes Training nach der Winterpause. Der Elan war schon deutlich zu erkennen, aber es fehlt noch an Präzision und Spritzigkeit. Das müssen wir jetzt schnell hinbekommen. Auch, um unsere Neuzugänge in die spielerischen Abläufe einzubinden, haben wir nur wenig Zeit."

Bereits am 14. Januar steht in der 3. Liga das erste Spiel im Jahr 2017 an - zu Hause gegen die HG Zirndorf aus Bayern. Hilfreich wird ein Kurz-Trainingslager sein, das das MTV-Team am Wochenende in der Erlengrund-Halle und in Berlin-Hellersdorf durchführt.