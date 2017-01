Die neuen Medien verÃ¤ndern die Spielregeln

artikel-ansicht/dg/0/

(MOZ) Es ist gar nicht so lange her, da bestand die Filterblase der meisten Bundesbürger aus zwei Fernsehsendern, einer Tageszeitung und dem Radioprogramm. Mehr gab es in den 90er-Jahren in der Regel nicht. Im Wesentlichen hatte man zu glauben, was man dort sah, hörte oder las. Wer es nicht tat, musste sich anstrengen, um an Informationen zu kommen, die einem verlässlicher oder angenehmer erschienen.