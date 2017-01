Florentine Nadolni arbeitet sich ein

artikel-ansicht/dg/0/

Beeskow/Eisenh├╝ttenstadt (MOZ) Seit Montag, dem ersten Arbeitstag des neuen Jahres, arbeitet sich Florentine Nadolni auf ihrem neuen Arbeitsplatz ein. Die aus Berlin stammende Kulturwissenschaftlerin und Soziologin leitet ab sofort das Bildungs- Kultur-, und Ausstellungszentrum des Kreises. Zu dem gehören nicht nur die Burg und das Kunstarchiv in Beeskow, sondern auch das Dokumentationszentrum Alltagskultur der DDR in Eisenhüttenstadt. Diesem statte Florentine Nadolni am Freitag einen Besuch ab. Zu ihren Plänen wollte sich die 35-Jährige noch nicht äußern. "Ich muss mich erst einmal orientieren und einarbeiten", sagte sie.