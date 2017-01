Ã„rger Ã¼ber gefÃ¤llte BÃ¤ume

artikel-ansicht/dg/0/

Eisenhüttenstadt (MOZ) Sie haben sich in 60 Jahren zu stattlichen Bäumen entwickelt, spendeten Schatten im Sommer, dienten Vögeln als Ruheplatz und boten überhaupt einen schönen Anblick. Doch nun: "Das sieht hässlich aus", sagt ein Mieter aus den Blöcken in der Straße der Republik. Aus seinem Fenster konnte er beobachten, wie in diesen Tagen auf der Hofseite des Blockes in der Fritz-Heckert-Straße 35 bis 39 innerhalb von wenigen Stunden vier Kiefern zusammengestutzt wurden. Lediglich die nackten Baumstämme stehen noch, die aber demnächst auch noch verschwinden werden. Aus Sicht des Anwohners sei das Fällen der Bäume nicht notwendig, selbst wenn man berücksichtigt, dass der Block saniert wird. "Die Kiefern standen doch mindestens fünf Meter weg vom Block. Das ist doch genügend Platz", sagte er.