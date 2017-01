60000 Euro fÃ¼rs City-Management

artikel-ansicht/dg/0/

Im CDU-Antrag wird betont, dass sich der Einzelhandel in den vergangenen Jahren auf wesentliche Veränderungen einzustellen hatte. Vor allem das Einkaufen im Internet und die zunehmende Mobilität der Kundschaft hätten zu einem verstärkten Wettbewerb geführt. Dem Einsatz der Gewerbetreibenden und Händler sei es wesentlich zu verdanken, dass Eberswaldes Innenstadt trotz dieser negativen Voraussetzungen lebendig und attraktiv geblieben sei. Mit dem Zuschuss für das von der Händlerschaft gewünschte City-Management drücke die Stadtpolitik gleichermaßen ihre Anerkennung und ihren Dank aus.

"Das Geld ist ein Tropfen auf den heißen Stein, aber es ist ein Anfang", sagt Tom Kräft, der als Mitinhaber des Modehauses Kräft & Kräft und als Vereinsvorsitzender seit Langem um professionelle Unterstützung kämpft. Bisher würden Veranstaltungen wie das beliebte Mitternachtsshopping vorwiegend ehrenamtlich organisiert, was auf Dauer zu viel Kraft koste. Die jeweils 30 000 Euro dürften nicht dafür reichen, ein City-Management installieren zu können, zumal der Betrag ja nicht nur den Händlern im Stadtzentrum, sondern auch in Finow zugutekommen solle. "Es geht also darum, das Geld so klug anzulegen, dass es nachhaltig wirkt", sagt Tom Kräft.

Der Altstadtbummel-Verein geht davon aus, dass das City-Management für Eberswalde jährlich 60 000 Euro kosten würde. Hinzu kämen noch einmal etwa 30 000 Euro für Aktionen und Werbung. Der Verein könnte nach eigenen Angaben aus Mitgliedsbeiträgen bis zu 5000 Euro jährlich beisteuern.