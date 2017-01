Statt Beschluss nur Protokollnotiz

artikel-ansicht/dg/0/

"Es hat lediglich eine Protokollnotiz gegeben", sagte Bürgermeister Arno Jaeschke der Märkischen Oderzeitung. Darin sei festgehalten worden, dass die Kommune grundsätzlich anstrebe, auch zukünftig eine eigene Verwaltung zu führen. Für den Fall, dass die Kreistage von Märkisch-Oderland und Barnimsowie das brandenburgische Innenministerium einem Wechsel der Stadt Werneuchen in den Landkreis Märkisch-Oderland zustimmen, werde der Sachstand neu bewertet und behandelt, heißt es abschließend in der Notiz. "Wenn wir müssen, ist Werneuchen der Partner unserer Wahl", betonte Jaeschke.

Wie der Landrat von Märkisch-Oderland, Gernot Schmidt, als Gast in der Sitzung sagte, hat das Amt Falkenberg-Höhe eine Eingemeindung durch die Stadt Eberswalde abgelehnt. Daraufhin habe es eine Orientierung in Richtung des Landkreises Barnim gegeben. Intensive Gespräche seien bereits mit der Stadt Werneuchen geführt worden."Ein Landkreiswechsel wird jedoch durch den Landkreis Märkisch-Oderland nicht unterstützt", betonte der Sozialdemokrat.

Die Altlandsberger hatten mehrfach eine Entscheidung vertagt. Es gebe widersprüchliche Aussagen und Empfehlungen in der Beschlusslage des Landtags zur Verwaltungsstrukturreform hatte der Vorsitzende der Stadtverordnetenversammlung, Ravindra Gujjula, beispielsweise in der Juli-Sitzung gesagt. Nach kurzer Diskussion hatte man sich damals entschieden, keinen Beschluss zu fassen.

In Werneuchen gibt es bereits seit dem Frühjahr 2016 zwei Grundsatzbeschlüsse. Danach soll es dort sowie in Altlandsberg sowie den Gemeinden des Amtes Falkenberg-Höhe (Beiersdorf-Freudenberg, Falkenberg, Heckelberg-Brunow und Höhenland) in diesem Jahr zeitgleich einen Bürgerentscheid zur Bildung einer gemeinsamen Verwaltungseinheit geben. Sollte dieser positiv ausfallen, ist geplant, die Anträge an die betroffenen Landkreise zu stellen. Dort müssten dann die Landkreise zustimmen.