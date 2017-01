Linke wÃ¼rdigen NaturschÃ¼tzerin Erna Kretschmann

artikel-ansicht/dg/0/

Bad Freienwalde (MOZ) Gut 20 Menschen sind am Freitagnachmittag dem Aufruf des Bad Freienwalder Stadtverbandes der Linken gefolgt und haben auf dem Friedhof der Naturschützerin Erna Kretschmann gedacht. Die Frau des Naturschutznestors Kurt Kretschmann (1914-2007) starb am 6. Januar 2001 im Alter von 88 Jahren.

Gedenken: Kerstin Kühn und Joachim Fiedler legen Blumen auf das Grab von Erna Kretschmann nieder, die am 6. Januar 2001 starb. © MOZ/Steffen Göttmann

Joachim Fiedler, Vorsitzender des Stadtverbandes, und Kerstin Kühn aus Bernau, Kandidatin der Linken für die Bundestagswahl, legten an ihrem Grab Blumen nieder. Brigitte Kaiser, Vorsitzende des Fördervereins Haus der Naturpflege, und Geschäftsführerin Kerstin Götter, folgten ihnen. "Sie war eine sehr warmherzige und sehr gebildete Frau, vor der ich große Hochachtung hatte", erinnerte sich Vera Wesner aus Neuenhagen. Die Stadtverordnete lernte Erna Kretschmann kennen, als sie frisch vom Landwirtschaftsstudium kam. Erna Kretschmann sei die rechte Hand von Kurt Kretschmann gewesen, habe seine Korrespondenz erledigt und großen Anteil an seinem Werk, so Vera Wesner.

Erna Kretschmann habe das Bewusstsein gelehrt, "mit der Natur umzugehen, dass sie uns lange als natürliche Lebensgrundlage erhalten bleibt", so Detlef Kühn. Gattin Kerstin, die mit dieser Veranstaltung ihren Wahlkampf begann, sei das Leben der Kretschmanns Vorbild für heutige Generationen und ein aktuelles Thema. Die NATO spiele mit dem Feuer, indem sie eine ganze US-Panzerbrigade nach Polen verlegt, sagte Joachim Fiedler. Erna und Kurt Kretschmann hätten mit Sicherheit protestiert und versucht, lautstark darauf aufmerksam zu machen", sagte Fiedler, der die Gäste der Gedenkveranstaltung wie jedes Jahr zu sich nach Hause eingeladen hatte.