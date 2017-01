Seit 25 Jahren UnterstÃ¼tzer der Feuerwehr

artikel-ansicht/dg/0/

Bernau (MOZ) Der Förderverein der Freiwilligen Feuerwehr Bernau besteht in diesem Jahr seit 25 Jahren. Traditionell eröffnete er auch in seinem Jubiläumsjahr am Donnerstagabend den Reigen der Neujahrsempfänge in Bernau, der zugleich eine Dankeschönveranstaltung für die Sponsoren ist.

Aufregend war die Zeit nach der Wende für die Feuerwehr in Bernau, erinnerte Jürgen Herzog, der heutige Vorsitzende des Fördervereins. Das Feuerwehrgerätehaus am Angergang befand sich noch im Bau und über die künftige Nutzung habe es einige Diskrepanzen zwischen der Feuerwehr und Ulrich Gerber gegeben, der von 1990 bis 1993 Bernauer Bürgermeister war. Das neue Gebäude sollte als Vereinshaus genutzt werden. Für ein Dienstgebäude der Feuerwehr sei dies jedoch völlig unakzeptabel gewesen. Der Konflikt gipfelte schließlich darin, dass die Feuerwehr ihre Fahrzeuge auf dem Marktplatz abstellte und die Schlüssel abgab, so Herzog. Als 1991 der damalige Ministerpräsident Manfred Stolpe wegen des Krankenhaus-Neubaus in Bernau war, sei die Feuerwehr gleichfalls mit ihren Fahrzeugen vorgefahren. Nach einem Gespräch mit Stolpe, der Stadt und der Feuerwehr habe die Lösung nach kurzer Zeit festgestanden. Für den Weiterbau als Gerätehaus seien Fördermittel in Höhe von einer Million Mark bewilligt worden. Und der heutige Stadtwehrführer Jörg Erdmann ergänzt: Um 10 Uhr war Stolpe im Krankenhaus, um 15 Uhr war die Beratung zu Ende und dann hieß es: ,Es wird weiter gebaut'."

"Das Hauptanliegen des Fördervereins ist die Unterstützung der Kameradschaft der Freiwilligen Feuerwehr", sagte Jürgen Herzog. "Wer Feuerwehrmann oder -frau wird, wird es für das ganze Leben." Für Kontinuität steht auch die Arbeit des Fördervereins selbst. Jürgen Herzog ist nach Horst Scheel erst der zweite Vorsitzende des Vereins.

Ein Schwerpunkt der Arbeit des Fördervereins gilt der Förderung der Kinder- und Jugendabteilung. Aktuell wurde der Erlös aus dem Weihnachtsverkauf der Gulaschkanone in Höhe von 400 Euro der Jugendabteilung übergeben.

"Absolute Hochachtung" habe er vor der Arbeit der Feuerwehrleute, die auch Silvester oder Weihnachten für den Ernstfall bereitstehen, sagte Bernaus Bürgermeister André Stahl (Linke). Die Stadt habe in den zurückliegenden Jahren für eine gute Ausstattung und Technik gesorgt, "doch die ganze Technik nutzt nichts, wenn die Menschen zur Bedienung fehlen". In diesem Zusammenhang sei auch "der Förderverein nicht wegzudenken, der sich nicht nur um die Akquise finanzieller Mitte bemühe, sondern um die Kameradschaft und die Jugend in der Wehr".

Zahlreiche Sponsoren, darunter örtliche Unternehmer aus der privaten Wirtschaft ebenso wie die Barnimer Sparkasse und städtische Gesellschaften wie die Wobau und die Stadtwerke, waren unter den Gästen. Als Unterstützer erhielten in diesem Jahr stellvertretend für andere der Autoservice Heiko Örtwig, der Heimatverein Bernau um Horst Werner und Bernaus Bürgermeister André Stahl die Figur eines Heiligen Florian, der Schutzpatron der Feuerwehren.

Das Büfett wurde an diesem wie in vielen Jahren davor vom Edeka-Markt in der Bahnhofspassage gesponsert. Eigentlich sollte den Besuchern an diesem Abend die Technik in der Fahrzeughalle vorgeführt werden.

Dem hatte allerdings der Wintereinbruch einen Strich durch die Rechnung gemacht. Dies soll bei nächster Gelegenheit nachgeholt werden. 2017 erhält die Feuerwehr zwei neue Mannschaftstransportwagen. "Es freut mich, dass den Auftrag hierzu ein Bernauer Autohaus erhalten hat", so Jörg Erdmann.

Er gab auch einen Überblick über das Einsatzgeschehen (Beitrag folgt) im Jahr 2016. Insgesamt wurden 403 Einsätze gefahren. Das waren 32 weniger als im Vorjahr.

In diesem Jahr stehen noch einige Höhepunkte bevor. So wird es eine gemeinsame Festveranstaltung mit dem Heimatverein Bernau geben, der 2017 ebenfalls sein 25-jähriges Bestehen feiert. Möglicherweise, so Horst Werner, werde diese Veranstaltung der Auftakt zu einem Sponsorenball, den die beiden Vereine schon immer einmal veranstalten wollten.

Die Festveranstaltung mit der Band "Sowieso" findet am Sonnabend, 29. April, ab 19 Uhr in der Bernauer Stadthalle statt und ist für alle interessierten Besucher offen.

Darüber hinaus wird in Verbindung mit dem 135-jährigen Bestehen der Bernauer Feuerwehr, das ebenfalls in diesem Jahr begangen wird, ein Tag der offenen Tür vorbereitet. Hierfür steht der Termin allerdings noch nicht fest. Nicht zuletzt wird am Sonnabend, 16. Dezember, um 18 Uhr der traditionelle Feuerwehrgottesdienst in der Dorfkirche Ladeburg stattfinden.