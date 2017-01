Von roten Krawatten und ZuspÃ¤tkommern

artikel-ansicht/dg/0/

Frankfurts Sozialdezernent Jens-Marcel Ullrich (SPD) dürfte am Donnerstagabend die am weitesten entfernt gekaufte Krawatte getragen haben. Dunkelrot und mit silbernen Glitzerfäden besetzt, war diese im Kleist Forum ein echter Hingucker. "Die Krawatte habe ich extra im Urlaub in Dubai gekauft", verriet er, "denn in Deutschland hatte ich keine mit Glitzer gefunden." Dass er diesmal nicht seinen bekannten SPD-knallroten Schlips trug, hatte einen einfachen Grund: "Mit Gregor Gysi sind die Linken heute ja sehr präsent, deshalb fand ich dunkelrot angemessen", sagte der Dezernent, "und der Glitzer steht natürlich für den besonderen Anlass dieses schönen Empfangs heute."

*

Etwas Rot hatte auch Martin Patzelt (CDU), einst Oberbürgermeister in Frankfurt und heute Bundestagsabgeordneter, in seiner Krawatte. "Ein bisschen Rot braucht jede Politik", erklärte er, "aber meine Krawatte ist trotzdem konservativ, weil sie übersichtlich strukturiert ist." Das gute Stück trug er am Donnerstag zum ersten Mal, verriet er: "Neues Jahr - neue Herausforderung - neue Krawatte." Für das Jahr 2017 wünscht er sich, "dass wir in Deutschland unsere Demokratie erhalten".

*

In einem roten Kleid war Eisenhüttenstadts Bürgermeisterin Dagmar Püschel (Die Linke) nach Frankfurt gekommen. Dem Wunsch Gregor Gysis, Frankfurt möge kreisfrei bleiben, schloss sie sich an: "So, wie die Kreisreform jetzt geplant ist, wünsche ich Frankfurt, dass es kreisfrei bleibt", sagte sie. So eine Reform sei "wie ein Kuchen: Erst muss ich wissen, was ich alles reinmachen will - erst dann kann ich die Form bestimmen".

*

Nicht als rote, sondern als orangefarbene Kerze lief Anke Rickmann vom Bereich Ambulant betreutes Wohnen des Vereins Lebenshilfe den ganzen Abend lang durch das Kleist Forum und sammelte Spenden für die Erneuerung des Spielplatzes auf dem Ziegenwerder. "Die Gäste sind sehr spendabel", erzählte sie, "einige haben sogar 50-Euro-Scheine in die Box gesteckt". Gut zwei Stunden lang waren ihre vier Mitstreiter und sie unterwegs. "Das reicht dann auch, denn das Kostüm drückt ein bisschen an den Schultern."

*

Die Kerzenkostüme der Spendensammler waren für die Kleine Parknacht 2016 im Lennépark angefertigt worden. Deren Initiatorin und Organisatorin Sonja Gudlowski freut sich in diesem Jahr auf ein Jubiläum: das zehnjährige Bestehen der Bürgerinitiative "Gesunde Umwelt für meine Stadt - Der Lennèpark", das am 26. August mit der achten Kleinen Parknacht gefeiert wird. "Ich freue mich auf viele Bürger, die uns auch in diesem Jahr wieder unterstützen", sagte sie und informierte, dass das Spendengeld diesmal für die Sanierung der Fontäne im Schwanenteich eingesetzt werden solle.

*

Zwei Stunden nach dem Beginn des Empfangs traf Christopher Nüßlein, Geschäftsführer der Investorcenter Ostbrandenburg GmbH, im Kleist Forum ein. Und dafür hatte er einen guten Grund: "Ich habe noch eine Projektanfrage eines möglichen Investors bearbeitet", entschuldigte er sich, "das musste sofort erledigt werden." Statt für eine rote hatte er sich für eine weiß-blau gestreifte Krawatte entschieden, eine von der Hamburger Hafen und Logistik AG. Warum? "Weil wir ja die direkte Schienenverbindung vom Hamburger Hafen zu unserem KV-Terminal haben."

*

Nicht nur die Krawattenträger, sondern alle Gäste des Neujahrsempfangs hat Winfried Mausolf mit seinen Kameras eingefangen. Der 76-jährige Fotograf hatte zwei Kameras, fünf Objektive, zwei Blitze und fünf Speicherkarten dabei. "Auf den Karten ist Platz für 2500 Bilder", verriet er in einer kurzen Verschnaufpause, bevor er wieder loslief, um neue Fotos an die MOZ-Redaktion zu senden.

*

Während der Fotograf kaum Zeit hatte zum Essen, genossen die anderen Gäste das Buffet. Für den Hauptgang konnten sie wählen zwischen gegrillter Putenbrust auf Mango-Bananen-Curry, Seelachsfilet auf zartem Euro-Gemüse-Mix, zarten Schweinemedaillons auf Waldpilzen und Rinderschmorbraten mit Rotkohl. Dazu gab es Mousses und Obsttörtchen sowie liebevoll angerichtete Schnittchen. Henry Binder und seine Mitarbeiter erhielten viel Lob für ihr Buffet. "Um 4 Uhr früh haben meine Angestellten mit der Zubereitung begonnen", erzählte der Chef des Partyservice Binder. Allein 600 Schweinemedaillons hatten sie gebraten und 500 Schnittchen belegt. Zwölf Mitarbeiter waren im Kleist Forum vor Ort. "Über das Lob freuen wir uns natürlich sehr", sagte Henry Binder, der den ganzen Abend arbeitete und deshalb keine Krawatte trug.