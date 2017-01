SPD holt Gewerkschafter nach Schwedt

artikel-ansicht/dg/0/

Nach Ex-Ministerpräsident Matthias Platzeck im Ortsverein Angermünde und dem derzeitigen Wirtschaftsminister Albrecht Gerber in Prenzlau hat nun auch Schwedt einen Promi-Zugang von auswärts erhalten. "Ich komme nicht, weil ich etwas werden will, sondern ich war schon was", so Michael Sommer mit Blick auf seine 2014 beendete DGB-Karriere. Jetzt wolle er sich für Brandenburg einsetzen.

In einer sehr emotionalen Rede, die sich an den Grundzügen der deutschen Sozialdemokratie und an Grundwerten ihrer langen Vergangenheit orientierte, ging der 65-Jährige auf die aktuellen Themen und die Verbindung zwischen SPD und Gewerkschaften ein. "Zuerst sind wir dafür da, dass die Menschen ihr persönliches Glück erleben", gab er den politischen Mitstreitern auf den Weg. Man müsse die Demokratie ernst nehmen. Politiker müssten die Ursachen benennen, warum Menschen sich abwenden. Man müsse ebenso ernst nehmen, dass Menschen Angst vor Veränderung hätten. "Die SPD war immer dann gut, wenn sie es gut meint mit den kleinen Leuten", so der Gewerkschafter.

Die Menschen in Deutschland wollten gerade jetzt mehr vom Wohlstand partizipieren, bestätigte der Bundestagsabgeordnete und SPD-Unterbezirksvorsitzende Stefan Zierke in seiner Neujahrsrede. Damit zeichnet sich ab, dass die Entlastung der kleinen und mittleren Einkommen und die Neuverteilung von Geld in Deutschland den Bundestagswahlkampf mitbestimmen wird. Zierke ist Spitzenmann seiner Partei für den Wahlkreis Uckermark/Barnim I. Er freue sich schon auf den Wahlkampf, um sich mit dem politischen Gegner "endlich wieder auseinanderzusetzen". Gleichwohl gab er zu, dass der Wahlkampf nicht leicht werde.

In der Uckermark hat sich die SPD auf Kreisebene gegen alle anderen Parteien weiter gefestigt. Landrat Dietmar Schulze, seit zehn Jahren Mitglied der Sozialdemokratie, kann auf die Stimmenmehrheit von SPD, Linken, FDP und Bauern vertrauen. Dagegen haben es CDU und kleinere Fraktionen schwer, überhaupt einen Antrag im Kreistag durchzubringen. Die Zusammenarbeit führe zu "gut durchdachten Anträgen", so Fraktionsvorsitzender Frank Bretsch . Einen sanierten Kreishaushalt wie jetzt habe es seit Bestehen des Großkreises noch nie gegeben. Der CDU warf er schlechten Stil vor, wenn sie ohne vorherige Diskussion eine weitere Senkung der Kreisumlage verlange oder populistisch Geschenke verteilen wolle. "Wir im Kreistag leben nicht im postfaktischen Zeitalter."