Waidmann-Azubis im Schinkelhof

Was ist was? Ausbilderin Katrin Todt (r.) paukte mit den Teilnehmern der Jagdschule Oder-Spree im Schinkelhof am Freitag nicht nur viel Theorie zu Natur und Umwelt, sondern erklärte in der Kaffeepause verschiedene Laub- und Nadelgehölze.

Begonnen hat die vom Landesjagdverband anerkannte Jagdschule Mitte 2014 in Schöneiche. Dort ist auch immer noch der Firmensitz. Schnell wurde aber der Platz knapp, ebenso in Fürstenwalde. Ideale Bedingungen fanden Schulleiter Meinolf Kellermann und Ausbildungsleiter Sebastian Fleck auf dem Schinkelhof im Heinersdorfer Ortsteil Behlendorf. Dort bieten sie nun zweimal im Jahr künftigen Waidmännern Kurse an, damit diese ihre bundesweit gültige Jägerprüfung ablegen können. Auch Landwirte, Fleischer und Jäger gehören zu den Ausbildern der Jagdschule.

Das Thema Sicherheit spielt dabei eine große Rolle. Dass beispielsweise jüngst in Sieversdorf bei einer Jagd ein Pferd erschossen wurde, sei ein tragischer Unfall gewesen. "Jeder Jäger ist für jeden Schuss selbst verantwortlich, muss genau aufpassen", so Kellermann. Er betont, selbst die Ehefrau des Jägers dürfe nicht wissen, wo der Ersatzschlüssel des Waffenschranks sei. "Immer mehr Jäger setzen auf Schränke mit Zahlenschloss."

Einen Jagdschein ablegen darf jeder "unbescholtene" Bürger ab 16 Jahre. Minderjährige erhalten ihn aber nur mit Auflagen. Auch eine Zuverlässigkeitsprüfung muss absolviert werden. Dazu kommen 154 Stunden Theorie in zwei Blöcken á neun Tage - zur Waffen- und Wildtierkunde, zu Natur- und Umwelt, Biotopgestaltung, Krankheiten, Wildbret-Hygiene sowie Rechte und Pflichten. Wer sich während der Ausbildung als Waffennarr oder Nazi entpuppe, fliege raus. Dazu kommen noch 40 Stunden Praktikum. "Wir bauen Hochsitze, legen Pirschwege an und dürfen den Behlendorfer Wald für Lehrjagd nutzen", erklärt Kellermann, der in Alt Madlitz lebt. "Alternativ zu den Praxisstunden kann man ein Jahr lang einen erfahren Jäger begleiten."

18 Teilnehmer, das ist die Kurs-Obergrenze, paukten auch am Freitag noch mal viel Theorie. Eine Zahnärztin aus Müllrose ist dabei, ansonsten sind es nur Männer aus Berlin, Märkisch-Oderland und Oder-Spree. Vom Schüler bis zum Professor ist alles dabei. "Ich will mit der Natur in Einklang leben", sagt Bernd Richter aus Berlin. "Mein Vater ist Jäger, ich will jetzt auch endlich den Schein machen", erklärt André Meseke aus Bad Freienwalde. Er lobt den Kurs trotz der Faktenfülle. Am Sonnabend üben alle abschließend auf dem Schießstand in Falkenhagen. Im März folgt vor einer unabhängigen Kommission die Prüfung.

Wer besteht, kann mit dem Zeugnis bei der Unteren Jagdbehörde seinen Jagdschein lösen, der alle drei Jahre verlängert werden muss. "Nur damit darf man sich Waffen anschaffen, die Besitzkarte stellt die Polizei aus. Und man braucht zur Jagd eine Jagderlaubnis vom Reviereigner oder Pächter", erklärt Kellermann. 1500 Euro investiere jeder Jung-Jäger in die Ausbildung. Der nächste Kurs startet im April. Es gibt noch freie Plätze.

Kontakt: www.jagdschule-los.de