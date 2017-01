Fast wunschlos glÃ¼cklich

artikel-ansicht/dg/0/

Von 2001 bis 2011 hatte die Bibliothek in der Bilderbogenpassage ihr Domizil. Ab Januar 2012 kamen die Technik und der gesamte Medienbestand an den neuen Standort. Seit März 2012 können die Nutzer wieder im Herzen der Fontanestadt ihre Bücher ausleihen. Eine der größten Veränderungen ist die computergestützte Verwaltung des Bestands, berichtet Andrea Plagemann. Denn mittlerweile wird alles am PC erfasst, was auch ermöglicht, dass Nutzer der Bibliothek an der Selbstausleihe einfach mit ihrer Kundenkarte Bücher entleihen und zurückgeben können, ohne dabei auf die Mitarbeiter der Bibliothek angewiesen zu sein. "Als wir das 2013 eingeführt haben, dachten wir zuerst, dass das vor allem Jüngere nutzen würden. Es sind aber auch sehr viele ältere Menschen", sagt Plagemann.

Profitiert hat die Bibliothek von neuer Technik auch in anderer Hinsicht. So gibt es 16 Computerarbeitsplätze mit Internetanschluss. Nicht zuletzt die 2014 eingerichtete Onleihe, bei der Titel direkt auf e-Book-Reader und Tablets heruntergeladen werden können, brachte noch einmal ein breiteres Angebot. "Das hat uns auch noch einmal einen Schwung neuer Leser gebracht. Diese sehen wir dann nur einmal im Jahr, wenn sie ihren Ausweis bezahlen." Denn das geht derzeit noch nicht von zu Hause aus.

Als konkrete Auswirkung des Umzugs ins Alte Gymnasium ist ein Anstieg bei den jüngsten Nutzern verzeichnet worden. "Als wir in der Bilderbogenpassage saßen, waren es deutlich weniger Kinder." Plagemann führt das auch darauf zurück, dass nun Kreismusikschule, Jugendkunstschule und Bibliothek in einem Haus sitzen. "Wenn die Eltern mal später kommen, können die Kinder bei uns warten." Da ohnehin bis zum 16. Lebensjahr für den Bibliotheksausweis nichts bezahlt werden muss (siehe Infokasten), steht dem Lesevergnügen nichts im Weg. Um gerade Kleineren ein noch besseres Angebot zu machen, wurde im Herbst die Kinderbibliothek neu geordnet. Nun findet sich ein kleines Spielhaus gleich vorn in der Abteilung.

Im Foyer sind die aktuellen Bestseller und Neuerscheinungen zu finden - für alle, die nicht viel Zeit haben. Gegenüber der Kinderbibliothek gibt es dann Sachbücher - von Reiseliteratur bis zu Garten- und Kochbüchern - und in der Etage darüber den Leseraum für junge Erwachsene, die nicht auf den bunten Kissen der Kinderbibliothek ihre Bücher verschlingen möchten. Viele Nutzer bleiben der Einrichtung lange Zeit treu. "Sie kommen schon als Kinder her. Während der Pubertät geht das zwar oft zurück. Danach wird es dann aber wieder mehr", beschreibt die Leiterin.

Insgesamt umfasst der Bestand 35000 Medien. Das sind vor allem Bücher, aber auch Zeitungen und Zeitschriften, Hörbücher, CDs, DVDs, und Spiele für Konsolen gehören dazu. "Der Renner sind bei Jüngeren Comics und bei Jungs Geschichten wie Gregs Tagebuch." Überhaupt hat sich nach Plagemanns Meinung in der Richtung viel verändert. "Früher war es sehr schwierig, für Jungs etwas anzubieten. Jetzt gibt es wesentlich mehr Literatur für sie, die nicht nur aus dem Fantasybereich kommt."

1740 Menschen haben im vergangenen Jahr aktiv ihre Karte genutzt und Medien ausgeliehen. Insgesamt registriert waren 2800 Nutzer - 420 davon hatten sich 2016 neu angemeldet. Die Zahl der Besucher im Haus, die durch die Schleuse im Eingang automatisch gezählt werden, lag 2016 bei 45000 Besuchern. Dazu gehören aber auch Schulklassen, für die es vormittags regelmäßig Angebote gibt. "Viele andere wollen sich aber auch einfach mal das schöne Haus ansehen", so Plagemann.

Wünsche für weitere Verbesserungen hat sie übrigens nicht mehr - außer einen: "Mehr Zeit", sagt die Leiterin lachend.