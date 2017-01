Geldsegen fÃ¼r Neuruppiner Unternehmen

artikel-ansicht/dg/0/

Schneider war eigentlich wegen des Neujahrsempfangs in der Stadt. Doch zuvor hatte sie im Floristikgeschäft Klee & Rosen die Förderbescheide übergeben. Über die Unterstützung bei einer Investition kann sich die M&M Dachbau GmbH freuen. Dorthin gehen laut Ministerium mehr als 12000 Euro, um den Erwerb eines Warenaufzugs zu ermöglichen. Ziel ist es, die Gesundheit der Mitarbeiter zu erhalten, die fortan weniger körperlich gefordert werden. Rund 17000 Euro fließen an das neu gegründete Unternehmen Klee & Rosen Floristik und etwa 9600 Euro an Cornelia Dumrath. Bei beiden geht es um die Einführung eines neuen Warenwirtschaftssystems und eines neuen Vertriebszweiges, der es ermöglichen soll, die Produkte der Unternehmen künftig auch online zu vertreiben. Bei Klee & Rosen wurde das Geld zudem dafür genutzt, die Einrichtung des Ladens nach der Übernahme (RA berichtete) schneller erneuern zu können.

Das Geld - insgesamt rund 39000 Euro - stammt aus dem Programm mit dem sperrigen Namen "Nesur - KMU". Dahinter verbirgt sich Hilfe für die nachhaltige Entwicklung von Stadt und Umland, mit dem Fokus auf kleinen und mittelständischen Unternehmen an zentralen Orten. Dabei werden für Dienstleistungs-, Handwerks- und Einzelhandelsbetriebe Investitionen mit bis zu 50 Prozent gefördert. Auch wenn der Name umständlich klingt, bietet das Programm viele Vorteile. Denn es schließt unter anderem eine Lücke, die vorher durch andere Förderprogramme nicht abgedeckt werden konnte.

Der Neuruppiner Wirtschaftsförderer Inkom begleitet die Antragsteller bei dem Verfahren und muss dabei auch gemeinsam mit der Stadt eine Stellungnahme für die Investitionsbank des Landes Brandenburg abgeben. Insgesamt befinden sich laut Inkom-Chef Axel Leben elf Anträge auf diesem Weg, wovon am Freitag die ersten endgültigen Bescheide übergeben wurden. Sechs weitere liegen schon bei der ILB zur Bearbeitung vor.

Neuruppin ist damit schon jetzt in dem Programm überdurchschnittlich vertreten, wie der ILB-Vorstandsvorsitzende Tillman Stenger sagte. Denn von den landesweit 16 Finalisten des Stadt-Umland-Wettbewerbs wurden insgesamt derzeit gerade einmal 27 Anträge eingereicht. Deren gesamtes Volumen beträgt rund 1,2 Millionen Euro.

Die hohe Nachfrage durch Neuruppiner Unternehmer hat aber auch eine Schattenseite. Denn eigentlich soll das Programm bis zum Ende der aktuellen EU-Förderperiode im Jahr 2020 laufen. Doch wenn die aktuellen elf Anträge beschieden sind, ist das gesamte Budget von 500000 Euro für Neuruppin schon ausgeschöpft. "Wir würden aber gern noch mehr in die KMU-Förderung stecken", so Axel Leben. Er sprach das bei der Übergabe an und stieß damit auf weniger Widerstand, als man hätte meinen können. Denn laut Stenger von der ILB lasse sich "über Umschichtung und Aufstockung am besten reden, wenn man gute Projekte hat". Der Vorstandsvorsitzende geht davon aus, dass das letzte Wort zum Budget für die gesamte Förderperiode noch nicht gesprochen ist und möglicherweise später noch einmal Mittel bereitgestellt werden könnten.

Die Nachfrage danach gibt es allemal. Und ohne zusätzliche Mittel gäbe es weitere Unterstützungen für Neuruppiner Unternehmen durch die KMU-Förderung nur dann, wenn dafür Geld von anderen Projekten aus dem Paket des Stadt-Umland-Wettbewerbs abgezogen würde, wie etwa dem geplanten Uferwanderweg am Ruppiner See oder dem Hort Gildenhall.

Informationen zur Förderung gibt auf www.ilb.de/de_1/pdf/kurzinformation_81281.pdf, bei Axel Leben von der Inkom oder bei Dr. Bert Lehmann, Sachgebietsleiter für Städtebauförderung bei der Stadtverwaltung.